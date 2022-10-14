超狂～IKEA辦演唱會 告五人、家家開唱有超Chill座位

IKEA再度挑戰自我，這次居然要辦起演唱會！因為根據IKEA在去年的居家生活調查中，發現有更多人在家聽音樂，產生幸福感，因此IKEA新莊店就要打造出一座IKEA Live House居家複合式舞台，11月2日在IKEA新莊店瑞典餐廳開唱，邀請告五人、家家，在獨一無二的舞台區演出，周遭座位區也分為不同風格，要讓聽音樂感覺超Chill。

IKEA此次在聽歌空間中，打造三種風格，包括慵懶弛放區，以草皮地板加上自然色系地毯，矮凳、坐墊搭配戶外座椅，讓人充滿放鬆感；輕快搖擺區則是用多彩抱枕與L型沙發，搭配燈泡，走青春活力；金屬龐克區使用摩登極簡的沙發與單以，搭配現代感的餐桌家具，友強烈風格。