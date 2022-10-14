聽新聞
test
0:00 / 0:00
「臺東 我給你嗑」3天台北快閃 優質有機農產新鮮直送
2022臺東有機農產展售推廣活動今日在濛濛細雨中熱鬧開展，今年以「Taitung Organic臺東 我給你嗑！」為主題，並與臺北捷運公司的「原創新美學LIMA原遊會」活動結合，活動更精彩。臺東縣長饒慶鈴特別北上為農友們加油打氣，並化身超級推銷員，如數家珍介紹臺東有機好物，現場買氣搶搶滾。
臺東縣長饒慶鈴表示，縣府積極打造安全無毒且環境永續的有機農業，除了帶領「臺東有機隊」到各縣市辦理展售活動，另外也媒合臺東優質農友，與臺北「拾穗」及「天香回味」知名餐廳合作，期待以更多元的形式幫助農民開拓市場。
其中，台北信義區人氣法式料理餐廳&烘焙坊「拾穗」，引入臺東5家有機農產，包括長濱1號長濱黑糙米、曲禾酒莊的枇杷花、清亮農場的椴木香菇、三山農場木龞果、蜂忠傳奇的紅藜與洛神，設計成當季特色菜單。而東京知名連鎖火鍋品牌「天香回味」，則直接引進梓園農場的翼豆、縱谷有機農場季節蔬菜進貨銷售，讓北部民眾可以就地吃到最新鮮的有機臺東味。
今起至10月16日在心中山站線形公園登場的實體展售會，民眾參與踴躍，農民朋友們銷售成果豐碩；最終場將於10月29日至10月30日以「休閒X有機」為主題，回到臺東鐵花新聚落壓軸登場，屆時會將「有機五感心體驗」規劃成野營風格的體驗套票，限量100組、採線上報名，體驗組包含多項有機農產及贈品，機會難得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言