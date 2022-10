全球首座CINDY CHAO藝術珠寶典藏館 台北晶華開幕

華裔珠寶設計師趙心綺(Cindy Chao)於2004年創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel,不僅是首位作品獲得英、美、法三大國際權威博物館納為永久典藏的華人珠寶品牌,匯聚荷蘭、法國、比利時與新加坡等4國頂尖專業團隊打造的全球首座CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館,則於今(10月14)日台北晶華酒店盛大開幕。這座「微型博物館」擁有目前全球體積與規模最大的「無重力展櫃」展示9件博物館等級的藝術珠寶。趙心綺的20年好友女星林熙蕾、林心如、以及晶華集團董事長潘思亮都特地出席剪綵。

●林熙蕾、林心如 20年摯友見證落成 盛夏芭蕉、春之荳蔻首曝光

林心如配戴以禮物為靈感的緞帶系列祖母綠鑽石項鍊,趙心綺則為林熙蕾選擇了四季系列粉紅色調的孔克珍珠珠寶,「她每次都讓我大膽嘗試,還讓我無法拒絕!但她搭配起來都很獨特,」林熙蕾笑說。早在趙心綺創立品牌前,兩人便結為好友,林熙蕾不僅婚戒由趙心綺打造,更洞燭先機地收藏了許多早期的創作,「當初她大部分的作品都是黑白的,到現在各種色彩,看得出她的自信獨特,很感動!」趙心綺更感性地表示:「今天開幕不是請兩個明星,而是兩位跟我一起共同見證多年來創作努力的好朋友,對我意義重大。」

為迎接藝術珠寶典藏館開幕,全新曝光的大師系列加勒比海盛夏胸針,以18世紀蠟雕工藝透過3D立體模型呈現熱帶島嶼盛產的芭蕉葉,再採用仿蠟鍛造工法塑形堅硬的鈦金屬。主石是一顆近4克拉的水滴型木佐老礦祖母綠 ,葉片表面鑲嵌特別切割的上丁方形車工白鑽,作品更首次使用軌道式鑲嵌(Channel Setting)手法完美重現芭蕉葉的葉脈紋理,主枝幹則選用色澤獨一無二的牛角,打磨出透光質感的琥珀色而成。

另一件春之荳蔻胸針,以虛實交錯的手法構成,主石為一顆約81克拉的橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠,鑲嵌在豆莢內的鑽球是品牌首度以多顆花式玫瑰切割白鑽組成的立體球形。為呈現作品最佳的立體弧度,祖母綠及玫瑰車鑽球都以卡榫結構組裝於豆莢上,輕盈又魔幻,梗更以精緻金工製作出毛茸茸的細節。 靈感來自畢卡索的名畫「夢境」(Le Rêve)的畢卡索夢境耳環,畫中曲線流暢的軀體化身炫麗的莢果,藍、綠、金等色的組合,實現建築上「每一面都是正面」的精彩。

●全球最大無重力展示櫃 上演珠寶奇幻劇場

團隊耗時一年打造的這座微型博物館,趙心綺更親自參與建材選擇、雕塑、鑄造等所有細節。空間規劃由荷蘭籍國際建築師Tom Postma與趙心綺兩人合作操刀,是兩位藝術家於國際展場上合作「移動博物館」後第6度攜手。展間採用經典建築規則打造,擁有明確的空間主軸、 軸上的四個象限為獨家精心設計的展櫃,則是由長期與品牌合作、來自新加坡專門訂製博物館等級展櫃的藝術團隊量身打造。以「畫框」為概念,纖細的支架平衡重達230公斤的單一展櫃,體現精湛工藝與技術。全面通透無死角的細節鑑賞,精選反射率只有1%、總厚度超過11毫米的玻璃,並耗時數個月打造隱藏式光源,讓珠寶猶如輕盈飄浮其中。

而展館右側整牆的「無重力展示櫃」,則是比利時團隊為典藏館獨家量身打造的全球最大無重力漂浮展示櫃。以「奇幻劇場」為概念,包括經典的花園、四季、蜻蜓、羽毛等White Label Collection高級珠寶系列多達9件作品在其中輕盈上下漂浮、隨光影流轉,展現品牌藝術珠寶獨特的 360度全鑲嵌的立體感與多元面向,下方則有暱稱為「生命之頸」的氣壓伸縮活動展架;隨時變化的光影與音樂呈現出舞台劇般的磅礡效果,為團隊的獨門秘方技術。