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亞太電信原號國際漫遊　上網吃到飽一日199元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
國門解封放風去，亞太電信原號國際漫遊上網吃到飽一日199元起。圖／亞太電信提供
國門解封放風去，亞太電信原號國際漫遊上網吃到飽一日199元起。圖／亞太電信提供

因疫情長達逾兩年半的邊境管制正式解封，入境民眾即日起免除居家檢疫，讓許久未出國旅遊的台灣民眾雀躍不已。亞太電信特別針對日韓、東南亞、美加等國人旅遊熱區，提供多國原號漫遊優惠選擇，上網吃到飽一天僅需199元起，出發前預先準備好，下飛機免花時間排隊購買當地上網卡，開啟手機即可連網搜尋當地美食、景點，立即展開睽違已久的異國之旅。

亞太電信針對月租型用戶推出多國原號國際漫遊上網優惠，泰國、越南單日上網優惠吃到飽199元、韓國及紐澳單日上網吃到飽299元、日本單日上網吃到飽399元。透過亞太電信官網、Gt智慧生活行動客服App、電話客服或親洽直營門市均可申請辦理，月租型用戶不用更換SIM卡即可原號漫遊。

除了亞太電信月租型用戶原號漫遊之外，亦提供不限電信用戶皆可使用的指定國家「暢玩卡」出國上網卡，針對台灣民眾最愛前往的日本、韓國推出上網吃到飽方案，日本6日599元、平均一天百元有找；韓國5日399元、一天不到80元。另外，同步推出多國旅遊熱區定量上網卡，泰、越、新加坡、馬來西亞等東南亞12區3GB流量8日只要299元，美加5GB流量12日只要899元。

吃到飽 日本

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