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新北最新網美打卡餐酒館！板橋凱撒蓮花餐廳限時買1送1

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Lotus蓮花餐廳滿是綠色植栽。圖／板橋凱撒提供
Lotus蓮花餐廳滿是綠色植栽。圖／板橋凱撒提供

籌備多時、未開幕已創造高討論度的板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳終於登場。餐廳風格優雅清新，搭配綠色植栽、手工編藤及輕工業風格的燈飾，被稱為「網美型打卡餐酒館」。業者於10/15~10/17開放試營運，期間全品項買一送一。

Lotus原意為「蓮花」，在泰國隨處可見它的身影，代表純淨與心靈覺醒，更是生活。為完美演繹Lotus蓮花清新脫俗與優雅純淨，餐廳內設計大量窗戶引進自然採光，照映出寬敞明亮的開放式用餐區；整體運用綠、白、銅幾何形狀與溫柔色調的餐具，搭配手編藤與綠植栽、營造如自然花園般的舒適感。

餐點設計則以正統泰式手法，取酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡，運用大量香料、草本蔬果及咖哩等，打造富有層次、原味且經典的泰式美饌。配搭飲品有泰式調酒、香檳、紅白葡萄酒等多種品項，享受剛剛好的優雅與微醺。

推薦菜色有開胃菜「一口泰」、百年歷史傳統菜「馬荷」、世界名湯「酸辣蝦湯」、酸辣下飯的「瀑布松板豬」、泰國正宗道地「金錢蝦餅」，以及甜點NO.1「芒果糯米」等。

優惠第二波包括10/18~10/25消費滿2,000元即贈價值500元美饌兌換券；姐妹飯店墾丁凱撒蓮花餐廳接續響應同慶開幕，10/26~11/30期間單筆消費1,000元即可現折200元。相關資訊可洽：02-89643955，菜單連結：https://reurl.cc/1m9qyW

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐點也講究造型美感。圖／板橋凱撒提供
餐點也講究造型美感。圖／板橋凱撒提供
空間簡約大器，非常好拍。圖／板橋凱撒提供
空間簡約大器，非常好拍。圖／板橋凱撒提供

餐廳 泰國 凱撒

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