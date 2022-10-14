虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」

台灣虎航9月下旬以及10月兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都收到航班取消通知，其中包括成田、福岡、沖繩、茨城等航線都在列。台灣虎航今天證實，董事長陳漢銘周日將率團前往日本「喬航班」，將拜訪新千歲、東京、大阪等落地場站地面代理業者，親自協調拜託讓虎航的減班潮能緩解，預計下周三返台後將對外說明。

我國境昨天解封，因為新冠疫情導致不能出國，民眾悶了兩年多早已著手規畫出國旅行。

據了解，目前旅客收到取消航班以11月、12月為主，而明年1月及2月正逢農曆新年及寒假，虎航將拜託日方盼不要影響假期間的航班。近期減班狀況頻頻，許多旅客也到台灣虎航的臉書粉專留言，抱怨退票過程麻煩、等候太久；也有些民眾認為無法確保航班就不開預先賣優惠票，白忙一場。

本報記者統計，PTT日旅版近期回報航班被取消的航線包括11月高雄成田、11月高雄福岡、11月高雄名古屋、11月高雄沖繩、11月沖繩台北、11月台北茨城、12月台北新千歲、12月台北岡山、1月台北福岡等。

虎航表示，近期陸續出現減班措施原因是過去兩年多疫情期間日方場站裁員，機場地面人力不足，所以在航空業復甦時地面作業、安檢、海關等人力都吃緊，經過協調各家航空公司都有減班問題，盼能透過協調讓減班狀況緩解。

台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，今年黃金周在日本各地機場就發生接待量能不足的亂象，成田機場公司甚至在今年4月跨海到台北城市科大辦實習職缺說明會，要補足機場工作人員人力缺口，解封後各國機場、飯店接待量能不足的問題會慢慢浮現，要隨著人員補足才會緩解。