快訊

大馬女學生客死異鄉 雙親聞訊後悲泣：我的女兒就這樣沒有了

謝和弦不能選北市議員了！中選會因「這理由」將他踢出名單

愷樂去哪兒？羅志祥受訪親吐現況 揭與周揚青關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣虎航日前兩波促銷引起旅客熱烈搶票，如今傳出減班潮讓旅客大感無奈。記者盧逸峰／攝影
台灣虎航日前兩波促銷引起旅客熱烈搶票，如今傳出減班潮讓旅客大感無奈。記者盧逸峰／攝影

台灣虎航9月下旬以及10月兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都收到航班取消通知，其中包括成田、福岡、沖繩、茨城等航線都在列。台灣虎航今天證實，董事長陳漢銘周日將率團前往日本「喬航班」，將拜訪新千歲、東京、大阪等落地場站地面代理業者，親自協調拜託讓虎航的減班潮能緩解，預計下周三返台後將對外說明。

我國境昨天解封，因為新冠疫情導致不能出國，民眾悶了兩年多早已著手規畫出國旅行。

據了解，目前旅客收到取消航班以11月、12月為主，而明年1月及2月正逢農曆新年及寒假，虎航將拜託日方盼不要影響假期間的航班。近期減班狀況頻頻，許多旅客也到台灣虎航的臉書粉專留言，抱怨退票過程麻煩、等候太久；也有些民眾認為無法確保航班就不開預先賣優惠票，白忙一場。

本報記者統計，PTT日旅版近期回報航班被取消的航線包括11月高雄成田、11月高雄福岡、11月高雄名古屋、11月高雄沖繩、11月沖繩台北、11月台北茨城、12月台北新千歲、12月台北岡山、1月台北福岡等。

虎航表示，近期陸續出現減班措施原因是過去兩年多疫情期間日方場站裁員，機場地面人力不足，所以在航空業復甦時地面作業、安檢、海關等人力都吃緊，經過協調各家航空公司都有減班問題，盼能透過協調讓減班狀況緩解。

台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，今年黃金周在日本各地機場就發生接待量能不足的亂象，成田機場公司甚至在今年4月跨海到台北城市科大辦實習職缺說明會，要補足機場工作人員人力缺口，解封後各國機場、飯店接待量能不足的問題會慢慢浮現，要隨著人員補足才會緩解。

台灣虎航 成田機場 航班

延伸閱讀

國境解封小三通未開 藍批政府「踢皮球」要求立刻開放

日本沖繩現撈海鮮將搭上華航復飛的班機 運往台灣

國境解封首日 法蘭克福直飛台北班機載客率近9成

高雄房價所得比成長最快、人口流失 朱立倫要陳其邁踹共

相關新聞

虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」

台灣虎航9月下旬以及10月兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都收到航班取消通知，其中...

國境解封網購「旅遊商機」爆棚！行李箱、袋限時下殺5折起

伴隨國門開放，許多消費者迫不及待準備出國行頭，帶動網購平台行李箱、袋買氣大漲，另外像是收納袋多件組、真空壓縮袋及行李束帶...

「古娃娃聯名全家霜淇淋」聲量破6千筆！胖胖冰怎麼做的 釣出店員解答

在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜上位居第53名的古娃娃，近年來在副業點心品牌「WA!COOKIES」上經營得有聲有色，前陣子還宣布與全家的「Fami!ce霜淇淋」聯名合作，推出全新四種口味，吸引不少人嘗鮮。

漫威英雄、療癒維尼大集合 7-ELEVEN限時消費加價購

7-ELEVEN不只是日常飲食採購好鄰居，現在更不斷推出各式潮流酷炫、熱門IP設計日用品，更貼心推出限時消費快閃加購的模...

只有兩天！沙拉碗限量免費吃 人氣沙拉杉SHAN插旗台南

主打輕食的網美打卡店「杉SHAN」，預定10月15日（六）正式進駐台南成大；為慶祝台南成大門市正式開幕，「杉SHAN」特...

中英文「台南米其林 美食特搜站」上線！可抽2千元餐券

國際級美食評鑑《米其林指南》今年首度將台南納入評鑑城市，台南共有27間美食店家獲得必比登推介，另有17家評審推薦的入選餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。