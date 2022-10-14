國境解封網購「旅遊商機」爆棚！行李箱、袋限時下殺5折起

伴隨國門開放，許多消費者迫不及待準備出國行頭，帶動網購平台行李箱、袋買氣大漲，另外像是收納袋多件組、真空壓縮袋及行李束帶、防塵套、行李秤等海外旅遊周邊商品的需求量也有增加趨勢。迎接解封旅遊潮，momo購物網祭出「箱包盛典」，今天（10月14日）嚴選超過2,500件行李箱、旅行包／袋限時下殺5折起；Yahoo奇摩購物「百貨週年慶」10月24日前全館買3,000送300購物金，即日起至10月16日透過Yahoo奇摩購物中心App結帳加碼消費滿3,000送10％購物金；台灣樂天市場即日起至10月17日上午9點59分「線上週年慶」旅行用品最低3折起再享免運。

根據momo購物網觀察，近兩週站上出國必備的28吋至30吋大型行李箱需求遽增，除了好推拉、堅固耐用為消費者首要選購商品，兼具高質感美型設計更是觸動下單的關鍵，像是「RIMOWA新版Classic Check-In L 30吋旅行箱」，質感鋁鎂合金結合經典百折紋路，網友出國打卡最愛，下單還送品牌經典手機殼；「MUJI無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱63L」可360度自由移動，推拉兩用都靈活。

輕量化、高機動性的登機箱同樣出現熱購潮，國內旅遊也合適，占整體行李箱銷售占比達5成。熱賣首選包括momo購物網獨家「eminent萬國通路20吋飛機輪時尚PC拉鍊行李箱」，360度耐磨飛機輪搭配TSA海關密碼鎖；「Leadming俐德美拉鍊子母箱組合」為20吋登機箱加上14吋手提箱，使用情境更多元。

Yahoo奇摩購物指出，近來便利性佳的登機箱買氣大增，24吋以下小行李箱成長2.5倍、25吋以上行李箱則成長1.9倍，連價位較高的RIMOWA行李箱9月單月也成長1.5倍，多款行李箱上架不到幾天就完售，尤其是基本款、子母箱及耐用度高的款式表現最亮眼，像是Rimowa Essential Sleeve Cabin 21吋登機箱、Leadming光之影者20吋送14吋拉鍊子母箱等。當行李箱裝滿時，大容量旅行袋方便托運或手持，這類收納包、大容量加量包等需求量也大增，銷量相較去年成長4成5。