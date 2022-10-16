降噪品質成為購買關鍵 熱議10大藍牙耳機品牌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室使用《OpView社群口碑資料庫》廣泛蒐集網友口碑，最新製作了有關網友熱議的10大藍牙耳機品牌及7大選購考量因素。新聞稿如附檔，歡迎刊登引用。

近年藍牙耳機越來越常見，由於具備不受線材拘束、方便穿戴等優點，可以滿足民眾在商務談話、日常通勤與運動健身等多重需求，也漸漸受到大眾接納。如今也有許多品牌推出各式各樣的耳機型號，琳瑯滿目的款式功能各異，究竟網友在購買藍牙耳機時會關注哪些焦點呢？

新款AirPods再創話題焦點 台灣之光XROUND異軍突起

▲ TOP10藍牙耳機品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

首先觀察網友對於藍牙耳機品牌的相關討論，可以發現聲量最高的品牌是Apple及旗下的AirPods系列耳機。作為果粉心中的藍牙耳機首選，AirPods與iPhone出色的相容性使它備受好評，如網友即留言表示「AirPods如果是搭配iPhone的話很好用」。此外，AirPods的降噪、收音等功能均有平均水準以上的表現，也因而深得網友信賴，如「AirPods主要是收音厲害，所以要講電話或商務人士大多都會用」另一方面，近期蘋果公布新款旗艦型號AirPods Pro 2的消息，並在發布會上展示與前代相比更加優秀的性能，進而吸引了不少果粉討論，如「二代聲音耐聽，很有彈性，立體更強」、「Pro 2 聲音提升很多，超期待拿到實機」等。

位居第二名的品牌「XROUND」則是近年異軍突起的台灣耳機品牌，日前推出品牌旗艦款式XROUND VOCA旗艦降噪耳機邀請許多網紅推廣，因而創造不俗聲量。此外，耳機的價格與性能也在網路上斬獲不少網友好評，如「Voca這種價格我覺得CP值算很高了」、「聽感跟通話各方面都很讚，而且價格我也覺得太香了」、「在個人話設定、價格和降噪上，我覺得XROUND有不少優勢」等，更一度被網友譽為「藍牙耳機界的台灣之光」。

而名列第三名的「Samsung」也在近期推出新款無線耳機Galaxy Buds2 Pro，除了針對旗下Galaxy系列智慧裝置具有優秀的相容性之外，這款耳機也以主動式降噪、支援Hi-Fi高保真音質等優異性能聞名。也有網友將其與前代直接做比較，留言如「上代的降噪還可接受，很期待這次的表現」、「這次的主動降噪真的蠻厲害的，也沒有悶悶的感覺」等，音質方面備受肯定。

網友最關注「降噪程度」 「電量續航」成為評測關鍵

▲ TOP7藍牙耳機選購考量因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在選購藍牙耳機時，「降噪程度」是網友的首要考量因素。由於許多網友會在通勤或工作使用藍牙耳機，因此耳機是否能夠有效規避外部干擾與噪音更顯重要，如網友便表示「光抗噪就值得換藍牙耳機了，生活中噪音一堆」。目前市面上的耳機大多具備「被動降噪」的功能，透過包覆耳道以阻隔噪音，但近期也有不少無線藍牙耳機提供主動降噪功能，透過晶片與演算法屏蔽外界噪音，也成為藍牙耳機備受重視的一大賣點，也有網友補充「主動降噪基本上是要高階產品才有的功能，希望能找到甜蜜的價格」，因此具有主動降噪功能且價格平宜的品項較易獲得網友青睞。

其次的「電量續航」也是網友高度關注的一大考量因素，有別於有線耳機，藍牙耳機的一大特徵便是需要充電，因此耳機型號的續航力也成為影響網友購買意願的重要指標，例如網友就提到自己的耳機時常沒電，因此「希望可以再加強使用時長跟充電速度，這樣使用起來才會更便利」，底下也吸引留言如「無線比有線方便多了，但就是需要常常擔心電量！」等等，充電續航與速度也時常成為網友選購藍牙耳機前難以忽視的關鍵。

每個人對於藍牙耳機的需求都不盡相同，最適合的功能款式也大相庭徑，建議在購買前多做功課，並針對使用情境找到最合適款式，讓藍牙耳機滿足你的日常所需吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》