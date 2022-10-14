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漫威英雄、療癒維尼大集合 7-ELEVEN限時消費加價購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超級英雄來襲，7-ELEVEN全店集點推「MARVEL潮流酷炫生活」英雄週邊。圖／7-ELEVEN提供
超級英雄來襲，7-ELEVEN全店集點推「MARVEL潮流酷炫生活」英雄週邊。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN不只是日常飲食採購好鄰居，現在更不斷推出各式潮流酷炫、熱門IP設計日用品，更貼心推出限時消費快閃加購的模式，讓消費者不用辛苦集點，會員只要消費不限金額，就能直接快速換購。

7-ELEVEN這次再度以大人小孩都愛的漫威、迪士尼為主角，於10月19日起展開「MARVEL潮流酷炫生活門市快閃購/集點送」活動，以蜘蛛人、鋼鐵人、雷神索爾、黑豹等人氣英雄概念設計，推出居家、3C、外出系列等超過30款週邊；10月20日再加碼推出「小熊維尼系列超Chill森活」消費加購活動，以小熊維尼與好朋友在百畝森林裡的萌趣設計與造型，全面攻佔粉絲居家生活。

其中全店「MARVEL潮流酷炫生活門市快閃購/集點送」活動首推「蜘蛛人60週年紀念公仔」，全套6款，包括經典蜘蛛人、未來機構蜘蛛人、暗影蜘蛛人、蜘蛛氏族、究極蜘蛛人、日本蜘蛛人以及隱藏版—豬豬人，收到指定推播的OPEN POINT限定會員，還可以自10月14日起至10月16日止預先登錄抽選預購資格，獲選者即享有全套6+1款搶先全套預購結帳的資格，滿足漫威粉DIY收藏樂趣。

3C系列週邊則有帥氣的鋼鐵人造型無線鍵盤和滑鼠、美國隊長和鋼鐵人系列無線充電滑鼠墊、蜘蛛人系列迷你背包充電艙造型藍牙耳機、3款磁吸充電盤等，還有超可愛又實用的Q版蜘蛛人無線充電公仔燈。

居家系列則有搶眼的「無限手套造型暖手抱枕」、「薩諾斯造型暖腳套」以及「雷神鎚造型多功能置物盒」，保溫效果超強的美國CORKCICLE運動易口瓶、咖啡杯、啜飲杯以及健身冷水壺等不同功能的杯瓶壺，其中健身冷水壺為1500ml容量，側邊把手設計可當小啞鈴舉重練臂，居家外出運動健身都適用。更酷的是還有以蜘蛛人及鋼鐵人兩大英雄概念設計的「滑板」，收藏或帶出門使用都超級搶眼有型。

喜愛療癒風格生活用品的的民眾，則不能錯過「小熊維尼超Chill森活門市快閃購」活動，推出居家、餐廚、寢具等近20款生活實用週邊，首推鐵粉絕不能錯過的「35CM造型大存錢筒」，以及結合LED檯燈、藍牙音箱以及手機架多功能的「LED燈藍牙音箱」；另有「手持吸塵器」、「吹風機」等美型質感小家電，以及小孩最愛的怡倫家居迪士尼系列小沙發。針對租屋族、小家庭自煮需求也推出一系列超萌小家電，包括一鍋多功能的「追劇鍋」，可蒸煮涮煎，還有手機座追劇鍋蓋設計；「調理機」可切碎、攪拌、碎冰、打發等多功能，另外還有氣泡水機、寢具，為居家空間增添滿滿療癒感。

另外，7-ELEVEN自10月21日起再推出「Kipling精品門市快閃購」及「Daniel Wellington精品門市快閃購」，限量Kipling日常輕旅後背包可放15吋筆電大容量設計，擁有前側收納、主袋、內側暗袋及兩側水壺收納大空間；限量Daniel Wellington時尚手錶首次登場，「棕色真皮皮殼表」及「柔光粉玫瑰金米蘭金屬錶」皆為品牌經典款式，約市價4.8折起，學生上班族必備。

7-ELEVEN全店「MARVEL潮流酷炫生活門市快閃購集點送」活動自10月19日展開，3C系列週邊整套蒐集超酷炫。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「MARVEL潮流酷炫生活門市快閃購集點送」活動自10月19日展開，3C系列週邊整套蒐集超酷炫。圖／7-ELEVEN提供
CORKCICLE運動易口瓶、咖啡杯、啜飲杯限時599元起加價購。記者黃筱晴／攝影
CORKCICLE運動易口瓶、咖啡杯、啜飲杯限時599元起加價購。記者黃筱晴／攝影
「MARVEL潮流酷炫生活門市快閃購集點送」外出系列結合近年興起的街頭運動推出超帥氣「滑板」。圖／7-ELEVEN提供
「MARVEL潮流酷炫生活門市快閃購集點送」外出系列結合近年興起的街頭運動推出超帥氣「滑板」。圖／7-ELEVEN提供
限量雷神鎚造型多功能置物盒限時消費不限金額加499元就能入手。記者黃筱晴／攝影
限量雷神鎚造型多功能置物盒限時消費不限金額加499元就能入手。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN碼推出「小熊維尼系列超Chill森活」消費加購活動，以小熊維尼與好朋友在百畝森林裡的萌趣設計與造型，攻佔粉絲居家生活。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN碼推出「小熊維尼系列超Chill森活」消費加購活動，以小熊維尼與好朋友在百畝森林裡的萌趣設計與造型，攻佔粉絲居家生活。圖／7-ELEVEN提供

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