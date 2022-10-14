「古娃娃聯名全家霜淇淋」聲量破6千筆！胖胖冰怎麼做的 釣出店員解答
image source：古娃娃WawaKu／Wacookies
在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜上位居第53名的古娃娃，近年來在副業點心品牌「WA!COOKIES」上經營得有聲有色，前陣子還宣布與全家的「Fami!ce霜淇淋」聯名合作，推出全新四種口味，吸引不少人嘗鮮。
其中霜淇淋是胖胖的形狀，在Dcard上就有網友好奇，究竟這種胖胖冰是怎麼形成的？成分都一樣嗎？還是有添加什麼才讓它是胖胖的？抑或只是純靠機器技術？此疑問也吸引店員親自回覆，表示答案沒這麼複雜！
▲古娃娃位於網路溫度計YouTuber口碑排名第53名。
image source：YouTuber口碑排名(分析區間：2022/07/15~2022/10/12）
「古娃娃聯名霜淇淋」近一個月網路聲量破6千筆
古娃娃聯名霜淇淋口味分別有玫瑰起司、慢煮焦糖、海鹽牛奶、海鹽+焦糖（綜合），並於10月5日在全家Fami!ce販售店鋪正式上市，進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「古娃娃與全家聯名霜淇淋」（時間：2022/09/13 - 2022/10/12）近一個月網路聲量，共有6,167筆，討論高峰是在10月03日這天，該聯名資訊經新聞媒體報導，聲量直接飆升，單日就有超過1千6百筆討論，可見古娃娃出品的甜食，大眾都十分關注。
胖胖霜淇淋怎麼形成？店員：花嘴不一樣
而形狀胖胖的原因，店員解答：「花嘴不一樣而已～霜料都是同樣的」、「不同的擠花嘴，擠出來就是不一樣的」、「就只是花嘴的形狀不一樣而已吧」、「全家店員報到，真的只是花嘴不一樣而已，但的確份量會比較多」、「店員路過，花嘴不一樣！一般看螺旋狀的，它的花嘴是星星形狀的」。
image source：FB/全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月13日至2022年10月12日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『古娃娃與全家聯名霜淇淋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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