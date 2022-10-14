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只有兩天！沙拉碗限量免費吃 人氣沙拉杉SHAN插旗台南

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「杉SHAN」台南成大門市位於台南市東區勝利路上。圖／杉SHAN提供。
「杉SHAN」台南成大門市位於台南市東區勝利路上。圖／杉SHAN提供。

主打輕食的網美打卡店「杉SHAN」，預定10月15日（六）正式進駐台南成大；為慶祝台南成大門市正式開幕，「杉SHAN」特別祭出「前20名免費」的首兩日開幕優惠，每人限兌換一份。要注意的是，開幕活動的期間限定免費自由選，以300元為上限，若是超出金額，必須補足差額。

有別於以往的輕食或沙拉碗都是清淡、水煮、無調味的料理，「杉SHAN」特別以法式香料點綴調味，將法式料理融入日常，兼顧健康與美味，為最懂吃的台南人帶來舌尖上的新選項。

「杉SHAN」的創意輕食，不單只是生菜作為基底，更推出低GI義大利天使麵，具備米飯的飽足感，但卻沒有一般澱粉的熱量；主食更推出低烹炙燒牛菲力、白蘭地油拌香檸蝦等選擇，以法式輕調理凸顯食材的原味與香氣，成為兼具視覺、味覺、嗅覺的美味饗宴。

◎杉SHAN台南成大門市

．門市地址：台南市東區勝利路118號2樓

．電話：06-2082993

．營業時間：11:00～20:00

「杉SHAN」主打自選配料的「輕食沙拉碗」。圖／杉SHAN提供。
「杉SHAN」主打自選配料的「輕食沙拉碗」。圖／杉SHAN提供。
「杉SHAN」推出低GI義大利天使麵。圖／杉SHAN提供。
「杉SHAN」推出低GI義大利天使麵。圖／杉SHAN提供。

台南 成大 義大利

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