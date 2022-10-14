用舌尖譜出羅曼史 Ephernité法緹演繹義大利麵新體驗
當擁有近百年歷史的手工逸品級義大利麵裸食克拉（Rustichella），遇上榮獲法國外交部《Good France》肯定的台灣最佳現代法式料理餐廳Ephernité法緹，主廚黃詩文（Vanessa Huang）以「邂逅」為創意起點，發想出一道又一到宛如愛情小說章節的佳餚——「愛情，還是麵包？」、「愛神之港」、「米蘭的天空」、「百花大教堂的晚霞」，以法式手法打造絕無僅有的義大利麵新體驗。
黃詩文表示：「對許多主廚而言，義大利麵是『麵』；但對我來說，就是一種食材，創作時沒有邊界或包袱，可以是非常好吃的前菜或甜點。」在這場限定餐會上，裸食克拉義大利麵逐一化身為開胃小點、前菜、主菜甚至甜點，透過重新詮釋義大利麵工匠的手藝，找回愛情般宛如初見的心動感。
餐會以來自義大利薩丁尼亞島、被義大利慢食協會（Slow Food）列為瀕危手藝的戒指麵（Lorighittas）為開端，黃詩文為這款一天產量只有750公克、由當地婦女手工揉製的麵點鑲上水果寶石，放置在肝醬製成的粉色戒台上；一旁以源自莫利賽地區、形狀像迷你法國麵包的卡瓦泰利（Cavatelli）義大利麵，搭配上牛肝菌菇醬，再刨上些許蜂蜜白松露，成為浪漫開胃小點「愛情，還是麵包？」。
前菜以世界文化遺產五漁村秘境「愛神之港」為題，選用擁有濃郁水果風味、米其林三星名廚Enrico Bartolini愛用的鳳梨、佛手柑與莓果三款水果管麵，針對風味特性分別佐以斑節蝦滑、干貝慕斯與蔬菜慕斯，最後淋上茵陳蒿和塊根芹做成的雙色醬汁，再以花椒泥點綴，微辣香甜的口味，讓人意猶未盡、挑逗味蕾。
主菜「米蘭的天空」以黃詩文學會的第一道義大利傳統菜米蘭燴小牛膝為主軸，上方搭配雲朵麵與酥炸辣椒直麵，細細勾勒出米蘭的天空，喚起每一個人年輕時，透過旅行讓自己眼界大開的心動時刻。
在甜點「百花大教堂的晚霞」當中，黃詩文以自製的紫蘇糖漿將白木耳染色，搭配櫻桃水蜜桃冰沙，再撒上QQ的星星麵，營造出多層次口感，最後淋上杉林溪紅茶，以漂亮的晚霞粉紅色甜點作結，為羅曼史畫下浪漫的結尾。
「愛神之港」、「米蘭的天空」、「百花大教堂的晚霞」即日起在Ephernité法緹供應，戀人不可錯過的「愛情還是麵包？」預計將搭配聖誕節套餐隆重推出。
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