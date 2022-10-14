快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用舌尖譜出羅曼史 Ephernité法緹演繹義大利麵新體驗

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
裸食克拉的戒指麵（Lorighittas），由薩丁尼亞專製麵的婦女以手工緩慢細心揉製，一天產量不到750公克。記者高婉珮／攝影。
裸食克拉的戒指麵（Lorighittas），由薩丁尼亞專製麵的婦女以手工緩慢細心揉製，一天產量不到750公克。記者高婉珮／攝影。

當擁有近百年歷史的手工逸品級義大利麵裸食克拉（Rustichella），遇上榮獲法國外交部《Good France》肯定的台灣最佳現代法式料理餐廳Ephernité法緹，主廚黃詩文（Vanessa Huang）以「邂逅」為創意起點，發想出一道又一到宛如愛情小說章節的佳餚——「愛情，還是麵包？」、「愛神之港」、「米蘭的天空」、「百花大教堂的晚霞」，以法式手法打造絕無僅有的義大利麵新體驗。

黃詩文表示：「對許多主廚而言，義大利麵是『麵』；但對我來說，就是一種食材，創作時沒有邊界或包袱，可以是非常好吃的前菜或甜點。」在這場限定餐會上，裸食克拉義大利麵逐一化身為開胃小點、前菜、主菜甚至甜點，透過重新詮釋義大利麵工匠的手藝，找回愛情般宛如初見的心動感。

餐會以來自義大利薩丁尼亞島、被義大利慢食協會（Slow Food）列為瀕危手藝的戒指麵（Lorighittas）為開端，黃詩文為這款一天產量只有750公克、由當地婦女手工揉製的麵點鑲上水果寶石，放置在肝醬製成的粉色戒台上；一旁以源自莫利賽地區、形狀像迷你法國麵包的卡瓦泰利（Cavatelli）義大利麵，搭配上牛肝菌菇醬，再刨上些許蜂蜜白松露，成為浪漫開胃小點「愛情，還是麵包？」。

前菜以世界文化遺產五漁村秘境「愛神之港」為題，選用擁有濃郁水果風味、米其林三星名廚Enrico Bartolini愛用的鳳梨、佛手柑與莓果三款水果管麵，針對風味特性分別佐以斑節蝦滑、干貝慕斯與蔬菜慕斯，最後淋上茵陳蒿和塊根芹做成的雙色醬汁，再以花椒泥點綴，微辣香甜的口味，讓人意猶未盡、挑逗味蕾。

主菜「米蘭的天空」以黃詩文學會的第一道義大利傳統菜米蘭燴小牛膝為主軸，上方搭配雲朵麵與酥炸辣椒直麵，細細勾勒出米蘭的天空，喚起每一個人年輕時，透過旅行讓自己眼界大開的心動時刻。

在甜點「百花大教堂的晚霞」當中，黃詩文以自製的紫蘇糖漿將白木耳染色，搭配櫻桃水蜜桃冰沙，再撒上QQ的星星麵，營造出多層次口感，最後淋上杉林溪紅茶，以漂亮的晚霞粉紅色甜點作結，為羅曼史畫下浪漫的結尾。

「愛神之港」、「米蘭的天空」、「百花大教堂的晚霞」即日起在Ephernité法緹供應，戀人不可錯過的「愛情還是麵包？」預計將搭配聖誕節套餐隆重推出。

甜點「百花大教堂的晚霞」。圖／裸食克拉提供。
甜點「百花大教堂的晚霞」。圖／裸食克拉提供。
Ephernité法緹主廚黃詩文（Vanessa Huang）。圖／500輯攝影團隊提供。
Ephernité法緹主廚黃詩文（Vanessa Huang）。圖／500輯攝影團隊提供。
前菜「愛神之港」。圖／裸食克拉提供。
前菜「愛神之港」。圖／裸食克拉提供。
主菜「米蘭的天空」。圖／裸食克拉提供。
主菜「米蘭的天空」。圖／裸食克拉提供。
Ephernité法緹主廚黃詩文為戒指麵鑲上水果寶石，在舌尖上譜出羅曼史。圖／裸食克拉提供。
Ephernité法緹主廚黃詩文為戒指麵鑲上水果寶石，在舌尖上譜出羅曼史。圖／裸食克拉提供。
浪漫開胃小點「愛情，還是麵包？」。圖／裸食克拉提供。
浪漫開胃小點「愛情，還是麵包？」。圖／裸食克拉提供。

義大利 愛情 米蘭

延伸閱讀

NBA／公開訓練不平靜 奈許被噓、西蒙斯麵包影片遭瘋傳

比薩50元、冰火菠蘿39元！必勝客「Hot燒站」新登場

用嘴啃咬修邊 國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

網友抱怨蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」 引老闆親上陣：公審我免費招待

相關新聞

用舌尖譜出羅曼史 Ephernité法緹演繹義大利麵新體驗

當擁有近百年歷史的手工逸品級義大利麵裸食克拉（Rustichella），遇上榮獲法國外交部《Good France》肯定...

2022屏東十大伴手禮「有厚禮數」獲獎店家 將進軍百貨

屏東縣政府舉辦「有厚禮數」十大伴手禮甄選邁入第8年，今年獲選名單出爐的同時，縣府更首度與環球百貨合作，12月中起為期一個...

專訪／從火星再到「FEniX」！原子少年正在重塑台灣男團魅力

二十年前，台灣曾是華語男團的盛產地，包括至今仍為人耳熟能詳的F4、Energy等，都是在2000年初期誕生；最高峰時期還製作了「模範棒棒堂」的選秀節目，直接影響一個世代的審美。不過此後，因為市場飽和、中國與南韓的男團崛起等等因素，台灣男團至此就開始長達十餘年的失落，直到「原子少年」的到來。

不模仿日美 吳書原：打造台灣獨有的庭園風格

台中市建築經營協會昨邀請花博策展人、太研設計總監吳書原，分享生活裡的植物學「現代的異托邦花園」。吳書原說，回頭看看台灣，...

年底東京最夢幻展覽！夢的設計師DIOR特展不能錯過

疫情前的2017年，曾於巴黎裝飾藝術博物館舉辦的CHRISTIAN DIOR品牌70周年特展，可說是時裝史上最成功的展覽...

用創意翻轉歐陸經典菜 慕軒飯店推出頂級高地和羊饗宴

帶有大理石油花、來自紐西蘭的LUMINA高地和羊，由於長期食用菊苣（Chicory），因此油脂清甜、毫無騷味，是許多米其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。