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不模仿日美 吳書原：打造台灣獨有的庭園風格
台中市建築經營協會昨邀請花博策展人、太研設計總監吳書原，分享生活裡的植物學「現代的異托邦花園」。吳書原說，回頭看看台灣，我們的庭園設計有沒有別人沒有的東西？台灣應該用我們自己土地長出來的台灣原生種、特有種，去構成這個島嶼在世界上唯一的風景。
吳書原畢業於英國AA建築聯盟學院，現為英國皇家景觀建築師協會副會員，曾參與英國與紐約時代廣場齊名的萊斯特廣場景觀設計。在英國擁有8年建築設計經驗的吳書原返國後，創立太研設計，融入英國經驗。
吳書原為「2018台中花博」后里園區的景觀規畫者，以50年的期限來規畫台灣獨有的地景植物園，從大雪山的高山植物延伸至平地植物，拿下世界景觀建築師協會（IFLA）評審團榮譽獎、倫敦設計獎（London Design Awards）金獎等國際大獎。
吳書原說，台灣是從海裡面隆起的海島，有很多高山，山與山之間的皺褶，保留了許多植物，我們有許多世界上都沒有的植物，例如台灣擁有700種蕨類，是世界上最多的，我們在台灣看到的蕨類，在許多國家都是國寶。
吳書原以他與日本知名建築師團紀彥等人聯手改造七美、望安、蘭嶼、綠島這4座離島機場為例指出，4座偏遠離島機場栽種大量原生物種，例如，將規畫100多種蕨類植栽於蘭嶼機場園區內，也打造望安機場為仙人掌植物園。
吳書原說，使用台灣原生種，也不避諱使用河濱植物，如噴泉草、芒花等，「世界的趨勢是低維護、原生種，而河濱植物非常強健，你也不用施肥、澆水、修剪。」對於「野放」，他認為，打造「城市裡的新荒野」，野放不代表荒原，而是有管理、有設計的自然。
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