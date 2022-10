年底東京最夢幻展覽！夢的設計師DIOR特展不能錯過

疫情前的2017年,曾於巴黎裝飾藝術博物館舉辦的CHRISTIAN DIOR品牌70周年特展,可說是時裝史上最成功的展覽。如今,延續2017年的熱潮,經倫敦維多利亞與亞伯特博物館(Victoria and Albert Museum,簡稱V&A )與紐約的布魯克林美術館的藝術洗禮後,「克麗絲汀迪奧:夢的設計師」(CHRISTIAN DIOR : DESIGNER OF DREAMS)品牌特展將於2022年12月21日起至 2023年的5月28日止,於東京都現代美術館(THE MUSEUM OF CONTEMPORAR ART TOKYO)展出 。

亞洲的首度展出,由日本知名建築書事務所OMA的合夥人、建築師重松象平(Shohei Shigematsu)建構新的場景,同時也對日本文化致敬。回顧展由策展人Florence Müller重新改造,聚焦了超過75年的大膽視野,從創始時裝設計師的藝術影響到他對花園的熱愛,從華麗的魔法球到他對日本豐富創意的迷戀。他與日本獨特又真貴的情感,更從一開始就激發了Dior的系列創作,此次更特地展出許多大部分從未公開過的珍貴檔案文件。

展覽包括從過去到現在、由Christian Dior構想的配飾與高級訂製服,包括經典的BAR JACKET,New Look 的永恆象徵,到歷任的創意總監Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons和Maria Grazia Chiuri等人的精彩創意。觀眾還能夠從MOT的收藏中發現一系列迷人且享有盛譽的作品,以及日本攝影師Yuriko Takagi專門為本次展覽及其海報創作的照片。