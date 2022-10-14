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年底東京最夢幻展覽！夢的設計師DIOR特展不能錯過

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「克麗絲汀迪奧：夢的設計師」品牌特展將於2022年12月21日起至 2023年的5月28日止，於東京都現代美術館展出 。圖／DIOR提供
「克麗絲汀迪奧：夢的設計師」品牌特展將於2022年12月21日起至 2023年的5月28日止，於東京都現代美術館展出 。圖／DIOR提供

疫情前的2017年，曾於巴黎裝飾藝術博物館舉辦的CHRISTIAN DIOR品牌70周年特展，可說是時裝史上最成功的展覽。如今，延續2017年的熱潮，經倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A ）與紐約的布魯克林美術館的藝術洗禮後，「克麗絲汀迪奧：夢的設計師」（CHRISTIAN DIOR : DESIGNER OF DREAMS）品牌特展將於2022年12月21日起至 2023年的5月28日止，於東京都現代美術館（THE MUSEUM OF CONTEMPORAR ART TOKYO）展出 。

亞洲的首度展出，由日本知名建築書事務所OMA的合夥人、建築師重松象平（Shohei Shigematsu）建構新的場景，同時也對日本文化致敬。回顧展由策展人Florence Müller重新改造，聚焦了超過75年的大膽視野，從創始時裝設計師的藝術影響到他對花園的熱愛，從華麗的魔法球到他對日本豐富創意的迷戀。他與日本獨特又真貴的情感，更從一開始就激發了Dior的系列創作，此次更特地展出許多大部分從未公開過的珍貴檔案文件。

展覽包括從過去到現在、由Christian Dior構想的配飾與高級訂製服，包括經典的BAR JACKET，New Look 的永恆象徵，到歷任的創意總監Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons和Maria Grazia Chiuri等人的精彩創意。觀眾還能夠從MOT的收藏中發現一系列迷人且享有盛譽的作品，以及日本攝影師Yuriko Takagi專門為本次展覽及其海報創作的照片。

除此之外，此次展出還囊括了品牌最受歡迎的配件與香氛作品，例如在Dior Lady Art和Lady Dior As Seen By項目中被不同風格藝術家重新詮釋的Lady Dior經典包款，以及Miss Dior和J'adore香水的世界，以創新手法和多重的感管享受，反映品牌的歷史與不斷的創新。

「克麗絲汀迪奧：夢的設計師」品牌特展將於2022年12月21日起至 2023年的5月28日止，於東京都現代美術館展出 。圖／DIOR提供
「克麗絲汀迪奧：夢的設計師」品牌特展將於2022年12月21日起至 2023年的5月28日止，於東京都現代美術館展出 。圖／DIOR提供

Dior 日本 品牌

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