用創意翻轉歐陸經典菜 慕軒飯店推出頂級高地和羊饗宴

帶有大理石油花、來自紐西蘭的LUMINA高地和羊，由於長期食用菊苣（Chicory），因此油脂清甜、毫無騷味，是許多米其林餐廳指定選用的夢幻食材。慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳主廚蔡鎮（Abraham Tsai），以「魚羊為鮮，羊大恆美」為設計理念，透過7道和羊料理、2道甜點，巧妙翻轉歐陸經典菜。

蔡鎮不但在今年首度於台灣舉辦的「LUMINA CHALLENGE料理競賽」當中，以這套頂級高地和羊饗宴勇闖前3強，慕軒飯店更在賽後推出這套期間限定頂級饗宴，每位3,600元+10%，預定自10月18日起首賣，並於11至12月間於隔週二晚餐時段開放限量預訂。接受預訂餐期為11月1日、15日、29日，以及12月13日與27日。另有專屬搭配「頂級高地和羊饗宴」的Wine Pairing，精選3款紅酒及1款搭配甜點的白酒共4款餐酒，每位1,800元+10%。

此外，針對平日想隨時品嘗的羊食主義者，蔡鎮主廚將「頂級高地羊饗宴」其中一道「手指灼燒」去骨小羊肋排另作調整並份量升級，推出「一日半慢烤LUMINA高地羊肋排」，提供平日單點每份2,380元+10%。

蔡鎮表示，在「羊」字旁邊加上一個「魚」字，就成為「鮮」字；因此他以LUMINA高地羊最頂級、帶有大理石油花的6大部位——小羊菲力、小羊里肌肉、帶骨法式羊排、小羊肩、小羊肋排與帶骨小羊膝的軟嫩鮮甜，輔以海鮮的甘美旨味，再融入台灣在地食材，大膽顛覆歐陸經典料理。

在前菜傳統義大利佳餚「『老電話』羅馬式燉飯球」當中，蔡鎮將牛豬絞肉替換成高地和羊臀絞肉，燉飯更以石斑魚骨及虎蝦蝦殼所熬製海鮮高湯來煨煮；捏成飯球後將台灣羊乳製成的羊奶起司Ricotta及Mozzarella起司包裹其中，再放進油鍋進行油炸。這道菜也因為燉飯球中藏有起司，拉開品嘗時所產生的起司絲宛如纏繞的電話線，因此冠上「老電話」之名。

義大利人愛吃生肉，源自威尼斯的「薄切生肉（Carpaccio）」是道風行世界的義大利名菜。傳統版本是將生牛肉切成薄片，配上芝麻菜、鯷魚醬一起品嘗；這次蔡鎮大膽以高地和羊里肌薄片取代生牛肉，搭配上醃漬莓果與東港烏魚子，輕輕以胡椒鹽、橄欖油調味，讓羊肉的鮮甜、莓果的酸度與烏魚子黏口的鹹味，形成豐富的層次。

在「里昂式洋蔥湯」中，蔡鎮在「羊」蔥湯概念下選用高地和羊帶骨羊肩、小魚乾長時間熬煮出鮮甜高湯，更借用客家常以豬油封油蔥的概念，改使用高地和羊油封紅蔥頭，讓洋蔥、青蔥、紅蔥頭巧妙組成「蔥的3次方」。

「手指灼燒」選用耐煮的高地和小羊肋排，並透過茴香籽、五香粉、迷迭香、薄荷及蒔蘿提升風味層次，醃漬炭烤後再刷上桂花糖水炙燒，產生迷人的脆皮，再搭配醃漬芭樂與加入一點檸檬汁的白豆泥享用，滋味妙不可言。

義大利麵「牡羊人」取自歐陸菜中的「牧羊人式燉肉」，蔡鎮選用高地和羊帶骨羊肩肉與各式香料熬煮後，與容易吸附醬汁的義式寬麵Pappardelle一起攪拌，上菜時再刨上新鮮黑松露，吃起來香氣四溢。

到了烤羊排主菜「普羅旺斯」，蔡鎮以台式蠔油炒芥蘭羊肉概念顛覆經典法式烤羊排，將羊排以法式芥末及多重香料粉均勻塗末後，直接入烤箱炭烤，醬汁則加上蠔油調味，佐烤芥蘭菜與馬鈴薯泥享用，將東西方元素解構重組，令人拍案叫絕。

甜點「芒果冰」選用晚夏才成熟的慢文芒果，香氣四溢、酸甜兼具，與蒔蘿、薄荷製成雪酪（Sorbet），裡面撒入麵包碎增加口感，搭配醃漬地瓜享用，上面再放上一片透明的白酒檸檬凍，滋味清爽怡人。