客委會攜手NSO 再現「台灣古典音樂第一人」傳奇

客委會與國家交響樂團（NSO）攜手策劃「《泅泳漂泊》江文也音樂系列活動計劃」，16日於國家音樂廳舉辦「NSO與呂紹嘉《傳奇與傳承—紀念江文也》音樂會」，由NSO榮譽指揮呂紹嘉，以深入淺出的講解方式，帶領樂團演奏江文也的管絃樂作品—《台灣舞曲》、《北京點點》及《孔廟大成樂章》。

此外，由客家委員會委託作曲家顏名秀創作的作品《孤塵》，指揮呂紹嘉也將率領NSO世界首演。此曲將江文也大起大落的傳奇人生，化為五個樂段的生命巡禮。

江文也為客籍優秀音樂家，其父自福建永定遷徙來台，落腳三芝。江文也自小展現優異的音樂天賦，在1936 年以管絃樂《台灣舞曲》獲得第 11 屆奧林匹克國際音樂比賽作曲獎，成為以日本國籍獲得該獎項唯一的亞洲人，更是將台灣帶進國際樂壇的第一人，明年是江文也逝世40周年，客委會攜手NSO以各種形式紀念活動，向這位傳奇人物致上最深的敬意。

呂紹嘉表示，音樂會中的三首江文也曲子《台灣舞曲》、《北京點點》及《孔廟大成樂章》，可說是他早年黃金歲月的音樂縮影，也是江氏跨越台灣、日本、中國的「三城記」，這三首樂曲有著截然不同的外觀風貌與清晰明確的藝術訴求：《台灣舞曲》像一捲徐徐開展的畫軸，緩緩敘述美麗而驚奇的故事；《北京點點》師法當代西方名作，卻全然綻放東方獨特的氣息，以瑰麗多彩的樂風，鮮活描繪千年古都的多樣情景；《孔廟大成樂章》更是他徹底拋棄西方作曲思維，在爬梳儒家哲思、研讀古譜中，以回歸傳統雅樂精神，嘗試開啟美學新領域的重要力作。

委託創作樂曲《孤塵》引用《台灣舞曲》的旋律為素材，五個樂段的名稱節選自江文也《北京銘》中的詩句，雖僅取其文句而不取其原詩之意，但如同曲名，作曲家從江文也的文字涵蘊中，藉著不同的詮釋，跨越時空帶出更深刻的連結。作曲家顏名秀表示，他的一生如此漂泊，在台灣居住時間最短，但他的作品都有台灣的身影，「我想這就是家的概念，慎終追遠，即便人生漂泊，卻始終心繫故鄉」。