兩廳院35歲了 改造地下廢車道打造「平行劇場」

「劇場是社會的縮影。」今年是兩廳院成立35年。作為台灣最資深的國家級場館，兩廳院歷史不僅呼應台灣表演藝術界的發展，也縮影了台灣35年的社會發展。兩廳院為此企劃「平行劇場——軌跡與重影的廳院35」，將兩廳院愛國東路側地下廢車改造為主展場，以表演藝術圖書館的館藏為素材，展出兩廳院歷年經典節目的影像與史料文獻。

作為主展場的國家戲劇院廢車道，是戲劇院一成立便有的空間，既是出口也是入口，是戲劇院代表的想像空間與現實世界的接軌與通道。「平行劇場」以這個「存在而不在」的劇院空間為主要展場，由策展與藝評人周伶芝及文化研究學者汪俊彥共同策展，四個展間就「開啟經典」、「自由、情感的身體文本」、「邊界、他者的實驗」、「景觀、域外的戰爭」等命題，將兩廳院表演藝術圖書館收藏的表演史料以裝置藝術的方式呈現。

此外，兩廳院也邀請窮劇場高俊耀、鄭尹真，以及栢優座許栢昂三位創作者，分別針對「經典」、「實驗」、「傳統」三大命題，透過展演重新解讀與定義。高俊耀將於戲劇院佈景工廠帶來《過於孤獨的喧囂》；鄭尹真將在兩廳院表演藝術圖書館呈現《忘身志》；許栢昂則會在戲劇院卸貨口內通道展演《很久沒有戲了我》。

兩廳院的象徵—觀眾席紅椅子，也將化身成為一尊最具智慧的「NTCHaiR」，透過機器人運作，回答觀眾的的各式提問。隱身背後的答題資料庫則集結莎士比亞、契訶夫、易卜生、貝克特、亞瑟・米勒等經典劇本對白或藝術家金句，也邀請吳念真、賴聲川、陳勝福、孫翠鳳、唐美雲、簡莉穎等人，提供睿智、溫暖或幽默、風趣的答案。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，劇場是社會的縮影，每個時代藝術家的作品與呈現，往往反映當時世界與環境的樣貌。兩廳院慶祝35歲生日的目的不在單純的歡樂，而更在理解與省思，「因為能夠理解過去，才能累積往未來前進的基礎養分。」