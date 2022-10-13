米其林旋風襲捲南台 單人要價逾萬元餐席秒殺

高雄萬豪酒店Majesty「美享地」餐廳重金禮聘的三星米其林顧問Thomas Bühner再度來台，崇尚「三維立體馥鬱美饌」料理哲學的他，端出法國皇家生蠔等佳餚為台灣粉絲上菜，10月14日、15日、22日3場單人要價逾萬元、限額30人的星光晚宴，被搶訂一空，饕客爭搶品嘗非凡手藝。

2022年米其林指南首度將高雄納為評鑑區域，萬豪酒店Majesty餐廳不僅入選，同時也獲知名美食家葉怡蘭青睞，選為500盤美食。

Majesty餐廳創設以來，重金禮聘擁有米其林3星殊榮的Thomas Bühner為顧問，崇尚三維立體馥鬱美饌料理哲學的他再度來台，這次精選法國皇家生蠔、鴨肝、日本鰤魚、真鱈等食材，以低溫烹調技法，突顯食材的天然風味，也務求每道菜式滋味和口感上的和諧平衡，單人要價1萬3千元的星光晚宴，一推出就秒殺，有粉絲更包場與親友同享。

高雄萬豪酒店表示，Thomas Bühner開設的La Vie餐廳2012年起，7年蟬連米林3星，每年固定來台。這次以伊比利火腿高湯為基地底，烹調來自法國馬亨尼地區的皇家生蠔，泡菜奶醬豐富生蠔的濃郁口感，再用清爽水梨汁提味，跳脫歐陸料理框架。