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這威士忌有蘋果香！格蘭菲迪「伊甸蘋果」限定販售2年

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪實驗室系列以實驗精神，為其標誌性果香碰撞出驚喜風味。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪實驗室系列以實驗精神，為其標誌性果香碰撞出驚喜風味。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭菲迪（Glenfiddich）「實驗室系列」一向以突破傳統製酒框架為靈感，創造出多款顛覆眾人想像的驚喜作品；今年該系列所推出的全新第5號作品「伊甸蘋果單一麥芽威士忌」，更成為全球第一款以「Somerset Pomona Spirit Cask」過桶熟成的威士忌。新酒款預定10月底正式在台上市，限定販售兩年，勢必再次引燃威士忌迷收藏與品飲風潮。

格蘭菲迪實驗室系列「伊甸蘋果單一麥芽威士忌」與位於英國薩默塞特郡（Somerset）、生產蘋果酒白蘭地的Temperley家族攜手合作，將威士忌先於美國橡木桶中熟陳數年，再移至來自Temperley家族的Somerset Pomona Spirit Cask陳釀4個月，使這款酒一開瓶便有香甜果實香氣撲鼻而來。入口後，格蘭菲迪新鮮西洋梨和熱帶水果風味，在Somerset Pomona Spirit的細膩甜味相襯之下更顯豐富，尾韻悠長而甜美。而外包裝上採青綠色綴以紅潤蘋果色澤，展現豐盛果園的氛圍，是一款令人驚喜的甜美作品。

格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman表示：「在過去的幾年裡，格蘭菲迪積極尋找新的過桶來源，我對於Somerset Pomona Spirit Cask能為格蘭菲迪經典的水果風味之上，增添更多蘋果和西洋梨的風味非常感興趣；且能和具有相同價值理念的品牌合作是非常開心的事。」

格蘭菲迪實驗室系列自2016年起，以追求無限可能的實驗精神，陸續創作出多款極具開創性的作品，包括首創以精釀啤酒IPA桶過桶的1號作品「精釀啤酒 IPA 風味桶」。2號作品「20大師選」是由格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman領軍，與20位全世界最了解格蘭菲迪的品牌大使共同選定20桶威士忌熟成的。

以加拿大冰酒桶過桶的3號作品是「冰風暴 Winter Storm」；以煙燻味交織糖蜜甜香，讓多層次風味在口中一次呈現的4號作品是「甘蔗烈火Fire & Cane」。2022年全新推出的「伊甸蘋果」，是該系列第5號作品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪實驗室系列全新創作「伊甸蘋果單一麥芽威士忌」，酒精濃度43%，建議售價1,500元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪實驗室系列全新創作「伊甸蘋果單一麥芽威士忌」，酒精濃度43%，建議售價1,500元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「伊甸蘋果」是全球首款以「Somerset Pomona Spirit Cask」過桶的威士忌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「伊甸蘋果」是全球首款以「Somerset Pomona Spirit Cask」過桶的威士忌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪實驗室系列全新創作「伊甸蘋果單一麥芽威士忌」與格蘭菲迪品牌大使詹昌憲。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪實驗室系列全新創作「伊甸蘋果單一麥芽威士忌」與格蘭菲迪品牌大使詹昌憲。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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