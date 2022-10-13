歡慶同志遊行20周年 臺虎精釀推出「愛無標籤2022」

響應尊重、友善、包容的性別平權議題並支持多元價值，臺虎精釀自2017年起即以「好酒不需要酒標，愛更不該被貼上標籤」的概念，每年推出一款「愛無標籤 LOVE HAS NO LABEL」主題啤酒。今年更與臺灣同志遊行的主辦單位「臺灣彩虹公民行動協會」聯名推出「愛無標籤2022」，釀出顛覆性滿點的White Stout，即日起於臺虎精釀旗下門市、餐飲合作友好夥伴通路、微風超市（微風南山、微風復興）上市。

「愛無標籤2022」特別以飽含可可、咖啡與烘烤氣息的金黃酒體，顛覆常人對淺色啤酒的既有印象，完美突顯有如Stout黑啤酒般的醇厚風味。酒標除了延續此系列經典的「圖片無法顯示」概念之外，這次大膽捨棄已使用5年、極具標誌代表性的純白設計，改採沈穩黑底，搭配特殊雷射印刷打造出彩虹光澤折射效果，重新詮釋留白、無框架意象，並順勢點出蘊藏其中的White Stout風味特色。

在10月29日（六）臺灣同志遊行活動當天，臺虎精釀的攤位也會出現在臺北市政府廣場前，現場不僅有趣味的攤位限定活動，今年更推出愛無標籤襪子（共有M、L尺寸可供選擇），每款售價200元，並有其他周邊商品同步展售。此外，凡於活動當日著彩虹單品或元素的酒友們至臺虎精釀旗下門市消費罐裝「愛無標籤2022」酒款或周邊商品，即可享有專屬優惠－單筆消費折50元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康