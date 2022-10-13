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許路兒、侯佩岑這樣穿 Club Monaco秋冬針織超顯顯瘦
Club Monaco發表2022秋冬系列兩大主題，除了充滿知性的都會學院風，同時也有浪漫柔美的祕密花園印花，以層疊穿搭打造時髦秋冬的層次穿搭，色調上則以溫潤的焦糖咖啡、橄欖綠、奶杏灰、與地衣藍組成主要視覺。許多時尚名人都搶先穿上並於社群分享最新秋冬的穿搭照，包括甜姐兒侯佩岑，以奶杏灰圈圈紗針織裙裝，合身剪裁勾勒出纖細的身形；凍齡女神許路兒則以奶油棕直紋開襟式針織洋裝和灰褐毛呢套裝兩套不同風格的穿搭秀出自我個性。「華燈初上」崛起的新星何思靜則以藍色精細勾勒花卉印花洋裝，映襯清新氣質。
中性都會的設計，重新演繹的貴族學院風，包括整套剪裁合宜的正裝與迷你褶裙、圖案上則裝飾書卷氣息的格紋、貴族感的千鳥格紋和人字紋毛呢等，印花圖案則以大自然的花鳥枝葉圖案為主，穿插動物圖騰，展現活潑的生命力。而品牌向來深受歡迎的針織系列，包括翻領襯衫外搭V領喀什米爾羊毛背心、寬鬆舒適的針織開襟衫，則以再生羊絨、再生羊毛和再生聚酯纖維，以及未染色羊絨製作，持續為保護地球盡一份心力。
除此之外，近年重視亞洲需求而設計的「Asia Exclusive限定系列」，以及剪裁更加符合身形的「韓國線商品」，也都引進最新一季的設計，時尚品味擔當的男星范少勳和曹佑寧則都紛紛選穿韓版西裝套裝，展現出休閒帥氣。Club Monaco本季也引進台裔設計師打造的羊絨品牌CRUSH Collection，以及韓國現代百貨旗下高級羊絨品牌the CASHMERE、和時尚名模最愛的牛仔褲品牌MOTHER，滿足本季混搭穿著的豐富選擇。
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