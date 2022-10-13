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維尼和米奇走進康寧餐盤 新品首賣5折、滿額送馬克杯

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
康寧餐具米奇與好朋友組。圖／康寧餐具提供
康寧餐具米奇與好朋友組。圖／康寧餐具提供

據Statista數據公司資料統計，2021年全球零售業IP授權表現最佳前4名、共創下345億美元業績，其中小熊維尼、米奇名列前茅。康寧餐具年度新品就再度號召小熊維尼及米奇花色入列，並且動員了他們的親密好友小豬、跳跳虎、屹耳、米妮、唐老鴨、黛西、高飛狗等，一同加入躍上新品。

康寧餐具並於10/14~10/21在蝦皮購物舉辦新品首發預購，推出兩大超值優惠限量活動，一是「小熊維尼二代」及「米奇與好朋友」全系列商品5折起，預購滿1,299元領券再打8折，限量100名；二是全館滿1,799元再送微笑三色堇馬克杯300ml+茶匙，限量300組。

此外，康寧餐具「小熊維尼二代」及「米奇與好朋友」系列商品於10/14~10/18在Yahoo奇摩購物中心同步舉辦康寧主題周快閃。10/24~11/13於momo購物網、PChome線上購物、東森購物、博客來等電商平台上市發售。活動期間及產品組合折扣，將依各平台頁面顯示為主。

「小熊維尼二代」及「米奇與好朋友」兩大主題系列餐盤，尺寸及盤型款式包括6吋、8吋及10吋平盤，8吋深盤，8吋、10吋分隔盤，900ml拉麵碗，325ml飯碗，473ml韓式湯碗等，總共有9款造型餐碗、餐盤結合不同圖樣可供選擇。

康寧餐具小熊維尼二代組。圖／康寧餐具提供
康寧餐具小熊維尼二代組。圖／康寧餐具提供

蝦皮購物 小熊維尼 餐具

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