維尼和米奇走進康寧餐盤 新品首賣5折、滿額送馬克杯

據Statista數據公司資料統計，2021年全球零售業IP授權表現最佳前4名、共創下345億美元業績，其中小熊維尼、米奇名列前茅。康寧餐具年度新品就再度號召小熊維尼及米奇花色入列，並且動員了他們的親密好友小豬、跳跳虎、屹耳、米妮、唐老鴨、黛西、高飛狗等，一同加入躍上新品。

康寧餐具並於10/14~10/21在蝦皮購物舉辦新品首發預購，推出兩大超值優惠限量活動，一是「小熊維尼二代」及「米奇與好朋友」全系列商品5折起，預購滿1,299元領券再打8折，限量100名；二是全館滿1,799元再送微笑三色堇馬克杯300ml+茶匙，限量300組。

此外，康寧餐具「小熊維尼二代」及「米奇與好朋友」系列商品於10/14~10/18在Yahoo奇摩購物中心同步舉辦康寧主題周快閃。10/24~11/13於momo購物網、PChome線上購物、東森購物、博客來等電商平台上市發售。活動期間及產品組合折扣，將依各平台頁面顯示為主。