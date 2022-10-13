聽新聞
test
0:00 / 0:00
壽司郎連開3間首插旗「新店」 北屯、桃園接力登場
喜愛吃壽司的新店、桃園民眾再耐心等一下！來自日本的「壽司郎」，即將再於11月開設「新店中興路店」、「桃園台茂店」等2間門市，分別是新店第一間、桃園第二間門市，將可為當地居民帶來更便捷的用餐體驗。另外「台中北屯松竹店」，也預計於10月底正式登場。
創立自大阪的「壽司郎」，已經連續10年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「日本迴轉壽司No.1」。2018年壽司郎首度登台，目前在雙北、桃園、新竹、台中等地均有門市。今年7月，壽司郎也開設「宜蘭站前店」，正式進軍東台灣，目前在全台共計達到30間門市。
目前壽司郎即將於10月底安排「台中北屯松竹店」開幕，乃是台中第4間門市。另外業者透露，「新店中興路店」即將於11月初開始營業，將會是新店第一間壽司郎。至於桃園第二間門市「桃園台茂店」，則會預計在11月下旬接力登場，也讓在台版圖更加完整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言