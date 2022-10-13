壽司郎連開3間首插旗「新店」 北屯、桃園接力登場

喜愛吃壽司的新店、桃園民眾再耐心等一下！來自日本的「壽司郎」，即將再於11月開設「新店中興路店」、「桃園台茂店」等2間門市，分別是新店第一間、桃園第二間門市，將可為當地居民帶來更便捷的用餐體驗。另外「台中北屯松竹店」，也預計於10月底正式登場。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續10年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「日本迴轉壽司No.1」。2018年壽司郎首度登台，目前在雙北、桃園、新竹、台中等地均有門市。今年7月，壽司郎也開設「宜蘭站前店」，正式進軍東台灣，目前在全台共計達到30間門市。

目前壽司郎即將於10月底安排「台中北屯松竹店」開幕，乃是台中第4間門市。另外業者透露，「新店中興路店」即將於11月初開始營業，將會是新店第一間壽司郎。至於桃園第二間門市「桃園台茂店」，則會預計在11月下旬接力登場，也讓在台版圖更加完整。