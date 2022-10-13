免費零食吃1個月 智慧辦公室零食櫃可吃5千種品項
主打異國零食的「歪國零食嘴」此次與無人商店「自由食間」合作，推出「辦公室智慧零食櫃」，標榜可以每日補充超過5,000款選擇的零食，讓辦公室上班族能輕鬆享受午茶時光。即日起並推出抽獎活動，將免費送出智慧零食櫃服務，並且提供總價值1萬元的異國零食。
歪國零食嘴x自由食間打造的全新型態「智慧零食櫃」，將無人店面的新零售模式，帶進上班族辦公室日常，標榜提供來自40種不同國家，超過5,000款的美味零食，還有甜點、生鮮便當、飲料等多樣化的選擇，每日上午均有專人協助補貨。同時也可透過後台資料管理零食的使用量，只要使用LINE Pay或信用卡即可開櫃。同時辦公智慧零食櫃也可結合員工福利金、生日禮金、活動點數扣款，創造豪華茶水間。
即日起至10月30日期間，凡企業主、福委會、員工至活動官網填寫資料就可參加抽獎，預計將抽出5間企業行號，免費提供1個月的智慧零食櫃服務，並且包括價值1萬元的異國零食免費吃優惠，為上班時光增添樂趣。
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