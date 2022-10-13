辣人妻在家穿什麼？Loro Piana家居系列楊謹華想全打包

以羊毛、喀什米爾等珍貴純天然材質聞名的義大利品牌Loro Piana，本季推出Cocooning系列家居服飾，並自即日起至11月10日期間於台北新光三越A4館開設「Loro Piana Cocooning系列期間限定店中店」以柔和的粉紅色為主調、透過和諧氛圍展示Cocooning系列精緻上乘的物料和優雅舒適的設計，讓人體會每條紗線及每個細節無比舒適的奢華感。氣質女星楊謹華特地出席開幕活動，笑說這是她出道以來首次出席精品活動穿得如此「像在家裡般舒適慵懶」。

雖然下周末即將登上金鐘獎頒獎典禮，入圍的她表示自己還沒確定紅毯「戰袍」，但今天穿Cocooning系列就已經決定好頒獎典禮結束後回家就要換上這要樣溫暖舒適又包覆的居家服。她表示自己平常在家裡也會穿這樣舒適為主的單品，因此這系列全部都很想要擁有，「長版外套、短褲、襪子... 都是我一定會穿的！我甚至會穿出去。」而先生是否也喜歡她的居家打扮？她大笑說，「他都喜歡吧？還是喜歡都沒有（穿）？」

期間限定店將在全球31家專賣店巡迴舉辦，以米色、雪白色等溫柔又暖心的色系為主調，透過素雅顏色及簡單的裝置構築出輕鬆、溫柔及雅致的氛圍。店中更放置不同的喀什米爾面料，以木質、布藝、原材料為空間作點綴，完美結合自然元素，體現品牌所表達自然愜意的生活氣息。