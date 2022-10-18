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日本職人手作！ 史上最輕巧il modo小長夾 走出自我風格

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創 提供
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堅持自己的道路，每一步跨出的足跡都是成功背後的欣慰感動，STATUSY 於 2021 年 4 月 20 日成立，品牌雖為新創，但在日本募資平台『il modo小長夾』打出突破四千萬日幣超高人氣成績，小長夾本身是長夾界中外觀設計最為輕巧、易用性高，使用的姬路皮革，呈現出的高質感與穩定顯色讓消費者喜愛之外，其背後的品牌經歷與理念也讓人感動，品牌創辦人堅持手工打造每一個皮夾，且設計高度符合實用性，不僅提供左右撇子慣用手版本，還可容納30張鈔票、25枚硬幣、10張卡片及收據鑰匙，榮登史上最輕巧的長夾。

圖/有你共創 提供
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喜愛真皮革的消費者更抵擋不住il modo所散發出的皮革香氣，日本姬路皮革內斂而有獨到氣質，皮夾使用的皮料，是創辦人堅持使用原本肉類生產副產品會被丟棄的皮料再加工，其目的就是不為製作皮夾而去傷害生命，用最純粹的出發點落實每一個皮夾該有的氣質，扣式開關也是優化使用體驗的其中一項，而拋光的工藝技術，使得皮夾呈現出成熟男女性的穩重低調魅力；生活就是要活出自己的獨到，不盲目追求、不將就也不強求的生活理念，成就了il modo與你我的生活格調。

圖/有你共創 提供
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il modo小長夾，由 有.設計 團隊引進，於10/18(二)在嘖嘖平台進行募資，喜愛皮夾內斂皮革質感及便攜輕巧的朋友，趕緊把握現在限量超超早鳥63折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

品牌 日本

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