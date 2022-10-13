黛安娜王妃姪女也相挺！Michael Kors慈善膠囊愛無間

因為有著廣泛的影響力和資源，讓不少時尚品牌同時也熱衷公益、為慈善投入心力。MICHAEL KORS推出2022 Watch Hunger Stop膠囊系列，除支持聯合國旗下世界糧食計劃署（World Food Programme、以下簡稱WFP）的慈善計畫，並與全球名人在英國、韓國、中國多地響應，而Ralph Lauren的Pink Pony公益計畫則長期支持癌症關懷和預防，並將在今年邁向第22載，大愛無間。

「Watch Hunger Stop」膠囊系列是由Michael Kors與WFP長期合作的慈善計畫。今年定名為「愛讓世界運轉」（Love Makes The World Go Round），並邀請黛安娜王妃的雙胞胎姪女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer與高圓圓等人擔任各自家鄉的Watch Hunger Stop大使。

在這個膠囊系列中，由Michael Kors與藝術家NYSOMETIMES一同合作，打造出一款黑色托特包與一款白色手拿包，兩款包款都在3,000元以內有找，利潤並將捐獻給WFP。同時Michael Kors再打造了一款IG專用Share Your Heart濾鏡，可透過品牌官方IG（帳號：michaelkors）中的濾鏡選項獲得，凡每使用一次該濾鏡發表限時動態，便將有50份餐食捐贈予聯合國世界糧食計劃署，誠舉手之勞。

Ralph Lauren的Pink Pony粉紅小馬計畫則將在2022邁向第22年，品牌創辦人Ralph Lauren先生為此曾表示「當我們摯愛的人罹患癌症時，不論是丈夫、妻子、母親、父親、兄弟姐妹還是好友，我們都身受其害，因此我們必須不遺餘力對抗癌症。」該計畫過去致力於癌症關懷和預防，並以治療與教育等行動支持癌症病友，近期並宣布將撥款2,500萬美元於成立與擴建五所以Ralph Lauren命名的癌症中心，而台灣收益則將捐贈予中華民國乳癌病友協會。