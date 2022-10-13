我輸美蝴蝶蘭帶「雜草」 農委會證實16批、13業者遭美方退櫃

台灣蘭花外銷美國遭到重大危機，立委賴惠員今天表示，台灣蘭花帶介質輸美從9月開始被退櫃，至今有23櫃遭退，分別19+4櫃，至今仍有20多櫃仍在海上，若未徹底解決防檢疫問題，業者將禁止輸入美國，台灣蘭花若失去美國市場，影響產業甚鉅。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。台灣蘭花2004年開始，可帶介質輸美，農委會在今年9月7日接到美方通知，我國蘭花中夾帶雜草，因此被退櫃；農委會防檢局統計，被退櫃的有16批、23貨櫃、共13業者，而這些業者過去也有蝴蝶蘭輸美，這是首度被美方檢出退運。

根據了解，美方認為，我國蘭花帶介質，其中夾帶的蕨類雜草種子，會對美國的橡樹造成危害，因此我國蘭花遭退櫃，業者這一個月來不斷奔走，人心惶惶。

台灣「蝴蝶蘭」在2004年突破美國檢疫障礙，取得全球唯一可附帶栽培介質方式輸美的優勢，努力了這麼久讓台灣蘭花產值不斷成長，台灣蘭花截至今年9月為止，花卉外銷國家第一名為美國（4799萬5000美元）新台幣14億元、第2名為日本（1676萬6000美元）、越南（706萬3000美元）。

賴惠員說，我國的蝴蝶蘭應該是美國第四大輸入國，如果我們被應聲打倒的話，荷蘭、越南業者馬上就跟進去，尤其是中國大陸他們馬上傾銷，用便宜的價錢，過去我國蘭花帶介質輸美，從來也沒有被檢出有其他的雜質，現在幾乎每一個貨櫃都查，是我國很大的困難，問題出在業者的管理，美國當然從嚴檢疫，雖然防檢局輔導業者自主管理和改善，但她要求農委會組成專案應對小組因應。

農委會主委陳吉仲說，第一時間有跟業者聯繫，要如何解決，確保蝴蝶蘭可以賣，這過程也跟美方溝通，認為有辦法把國內控管好，確保蘭花業者可以持續外銷。