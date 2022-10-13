黑鑽機械表10萬有找？ORIS潛水表限量250只太佛心

同樣是鑽石，除了白鑽以外的有色鑽石，價格則平均較白鑽來得相對高昂。ORIS推出多款潛水風格新表，除了有多色彩的珍珠母貝面盤、全新上圈設計的Divers Sixty-Five腕表，更有10萬有找的黑鑽青銅表、全球限量250只，讓精密與閃耀、完美入手。

延續先前以永續為話題的「紐約港限量表」，新品同樣以Aquis 36.5毫米日期腕表為基礎，並推出高彩度的胭脂粉（紅）、愛琴海藍和水藍綠色三種珍珠母貝面盤，精鋼表殼搭配自動上鍊機芯，除了秒針可暫停以精準校正時間，表款也具防水300性能，訂價皆為66,000元。而ORIS曾在1965年推出的首款潛水表Divers Sixty-Five腕表，今年新品則具備首次出現的12小時標記上圈設計，並使用自製機芯Calibre 400，因此具高抗磁、五日動力儲存、10年保固與10年保養間隔建議，同時12小時標記上圈設計還可用作第二地時間顯示，40毫米的精鋼表殼並可搭配皮帶或精鋼鍊帶。