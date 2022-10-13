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黑鑽機械表10萬有找？ORIS潛水表限量250只太佛心
同樣是鑽石，除了白鑽以外的有色鑽石，價格則平均較白鑽來得相對高昂。ORIS推出多款潛水風格新表，除了有多色彩的珍珠母貝面盤、全新上圈設計的Divers Sixty-Five腕表，更有10萬有找的黑鑽青銅表、全球限量250只，讓精密與閃耀、完美入手。
延續先前以永續為話題的「紐約港限量表」，新品同樣以Aquis 36.5毫米日期腕表為基礎，並推出高彩度的胭脂粉（紅）、愛琴海藍和水藍綠色三種珍珠母貝面盤，精鋼表殼搭配自動上鍊機芯，除了秒針可暫停以精準校正時間，表款也具防水300性能，訂價皆為66,000元。而ORIS曾在1965年推出的首款潛水表Divers Sixty-Five腕表，今年新品則具備首次出現的12小時標記上圈設計，並使用自製機芯Calibre 400，因此具高抗磁、五日動力儲存、10年保固與10年保養間隔建議，同時12小時標記上圈設計還可用作第二地時間顯示，40毫米的精鋼表殼並可搭配皮帶或精鋼鍊帶。
而新品中最為奢華的則當屬Herzog Loibner Fine Jewelry聯名表款，是ORIS與列支敦斯登（Liechtenstein）的家族珠寶公司Herzog Loibner Fine Jewelry合作。聯名表款使用了36毫米的青銅表殼與棕色漸層面盤，同時時標、指針也都塗覆以白色夜光塗料，讓夜間、低光源也能清楚看到時間。表圈上再鑲嵌以共50顆明亮式切割黑鑽石，總重約1.50克拉，低調而珍稀。全球限量250只，訂價則為98,000元。
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