挑戰3杯炸彈酒！王品韓式料理「初瓦」全桌享8折

適合歡聚的萬聖節即將到來，王品旗下的韓式料理「初瓦」自10月14日起舉辦8點限定活動，只要挑戰成功，當筆消費可享「全桌8折」優惠。另外「藝奇」也推出消費2客套餐，加贈「名物軟殼蟹」的限時優惠，讓海鮮控可以現賺250元。

韓國情侶喜愛過情人節，每月14日都有情人節的理由。除了2月14日是西洋情人節，其他還有5月14日是玫瑰情人節、6月14日是親吻情人節。身為王品旗下首間韓式料理，「初瓦」將每月14日訂為「啵啵日」，邀請消費者同歡。10月14日晚間8點，初瓦店內將舉辦互動遊戲，消費者可報名挑戰3杯「炸彈酒」任務，挑戰成功者，可享當日消費單筆「整桌8折」優惠。另外至粉絲團參與互動活動，也有機會抽中價值1,199元的「雙人套餐餐券」。

針對喜愛秋蟹的民眾，即日起至11月30日期間，至「藝奇」消費2客套餐，並且出示官方畫面，即可招待價值250元的「名物軟殼蟹」1份。