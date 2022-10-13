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邊境解封 張國煒估旅遊明年過年才會恢復到較正常

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(右)今天拜會星宇航空董事長張國煒(左)。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(右)今天拜會星宇航空董事長張國煒(左)。記者徐偉真／攝影

今天起邊境解封，星宇航空董事長張國煒今天表示，第四季的旅客量有急遽上升，但要好到完全恢復還需要一段時間，因為大家出國也需要規劃，他認為恢復到比較正常應該是明年過年，星宇航空10、11月的機票銷售陸續有進去，「力道還算不錯」。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天到星宇航空拜會張國煒，兩人會談約40分鐘後一起接受媒體訪問。

談到國門開，張國煒說，第四季大家都期待報復性出遊，他認為因為開放的時間點已經到年底，所以第四季旅客量有急遽上升狀況，但要好到完全恢復需要一些時間，因為像國人喜愛的日本現在也面臨人力短缺問題，這幾天有些友航也陸續取消航班。

張國煒說，經過兩、三年的疫情，大家都為了節省成本把人力減到最低度過寒冬，突然間跳過春天，夏天直接進來，大家都有點措手不及，日本平常都要花長時間建置人力，所以突然開放也造成人力上很大缺口，航班也不是馬上要開多少就有多少。

張國煒說，國境初期也有15萬人限制，要恢復比較正常應該是明年過年，大家所謂的報復性出遊應該會落在那個時間點，現在很多國人雖然很期待出國，但也要花點時間規劃行程，一時之間要聯絡飯店可能很多都歇業了，機票會相對好買。

張國煒說，星宇10、11月的機票銷售陸續進來，力道還算不錯，但還不清楚實際多少量，但和前2年比沒話講，國人要出國還是要計畫，不是盲目說出去就出去，要搞清楚目的國的防疫規定等，需要一點時間。

機票 日本

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