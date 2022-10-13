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疫情舒緩結婚商機大增 喜餅與婚禮宴客預約熱絡

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
義大皇家酒店夢之湖。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店夢之湖。圖／義大皇家酒店提供

疫情舒緩，許多新人趕著結婚宴客。義大皇家酒店23日將推出婚禮體驗，公益喜餅喜憨兒烘焙屋及電商平台銷售喜餅，近日也收到不少試吃需求，喜憨兒基金會應景推出折扣，另提供同品項買10送2等優惠，要讓收到喜餅的人都能感受滿滿幸福感。

另外近日婚宴市場漸漸回溫，義大皇家酒店指出，近來新人詢問補辦婚禮場次，不少人預訂明年度歡宴場地，戶外婚禮最受新人歡迎。結婚也帶動喜餅需求，後疫情時代又進入年底結婚旺季，喜餅市場較去年熱絡許多。

喜憨兒社福基金會表示，不少長輩喜歡傳統大餅，喜憨兒推出「花綻甜心禮盒」，一斤大餅搭配綜合口味的手工餅乾，大餅有六種口味可選。此外，「心心相守雙層禮盒」，內有多種口味的手工餅乾，搭配囍糖及囍茶，手工餅乾印上喜憨兒logo笑臉，與眾不同。

喜憨兒指出，結婚是人生中的大事，喜餅又是傳統禮俗必須花費項目，電商平台推出多款喜餅禮盒，新人可以申請餅乾試吃，還有提供客製化組合；禮盒訂購享折扣，最低優惠7折起，部分款式同品項買10送2，訂購詳情請上喜憨兒購物網查詢

皇家酒店說，為讓新人輕鬆籌備婚禮，10月23日下午1時半至3時半，選在皇家花園廣場推出「皇家‧婚宴禮讚」婚禮體驗日，共規畫喜餅、婚禮企畫團隊、化妝造型、婚禮攝影、客製化婚禮小物與戶外婚禮花藝佈置共10家廠商，讓準新人可一次諮詢整套的婚禮服務，限量50對。

喜憨兒「花綻甜心禮盒」，一斤大餅搭配綜合口味的手工餅乾。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒「花綻甜心禮盒」，一斤大餅搭配綜合口味的手工餅乾。圖／喜憨兒基金會提供
義大皇家酒店皇家花園廣場莊園婚禮會場。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店皇家花園廣場莊園婚禮會場。圖／義大皇家酒店提供
和發庇護工場是南區門市新鮮麵包糕點及喜餅訂單的大本營，300坪寬敞新穎廠房，目前有18位憨兒庇護員工。圖／喜憨兒基金會提供
和發庇護工場是南區門市新鮮麵包糕點及喜餅訂單的大本營，300坪寬敞新穎廠房，目前有18位憨兒庇護員工。圖／喜憨兒基金會提供

婚禮 喜餅 喜憨兒

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