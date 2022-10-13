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慶解封！韓國出遊抽機票、下午茶還有購物金
韓國9月起漸進式宣布解除入境前後PCR規定，並正在實行免簽制度（需持有K-ETA），再加上台灣即日起取消隔離政策等令，韓國觀光公社特別攜手大韓航空、中華航空、台灣虎航、長榮航空、韓亞航空、新世界免稅店、新羅免稅店等17個單位，以及21家旅行社與OTA業者搭配「安心景點125選」，共同推出「安心旅遊就在韓國」活動，有機會抽中韓國來回機票，或是旅遊折價券、機票折扣碼等贈禮。
即日起至11月30日期間，「安心旅遊就在韓國」活動推出了3重方案。活動期間天天規劃「驚喜戳戳樂」，參與者有機會獲得韓國團體／自由型行程折價券、機票折扣碼、免稅店購物金等禮品，天天開獎。另外活動期間購買11月30日前出發的指定韓國團體／自由行行程，並且完成登錄，有機會抽中「韓國來回機票」或韓國精品。另外成為「韓國觀光公社台北支社」FB粉專粉絲，並參與活動者，也有機會抽中「CITY CAFÉ提貨券」，共計送出200位。
韓國觀光公社表示，活動除了推薦全方位評選認證安心旅遊商品，還有青瓦臺、春川樂高樂園、三岳山纜車、海岸村恰恰恰拍攝地等新興景點，適合旅客規劃解封後的韓國行程。另外在11月23日，也會邀請旅遊作家溫士凱舉辦線上直播活動，分享最新的韓國旅遊資訊。
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