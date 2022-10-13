快訊

4千網友陪驗孕！33歲網紅6寶媽「又懷孕了」：一發就中

古文明的命運操弄？墨西哥阿茲特克的神話咒縛

復興中華到團結堅韌：總統國慶演說隱含什麼國家意識？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶解封！韓國出遊抽機票、下午茶還有購物金

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
慶尚南道晉州城。圖／韓國觀光公社提供
慶尚南道晉州城。圖／韓國觀光公社提供

韓國9月起漸進式宣布解除入境前後PCR規定，並正在實行免簽制度（需持有K-ETA），再加上台灣即日起取消隔離政策等令，韓國觀光公社特別攜手大韓航空、中華航空、台灣虎航、長榮航空、韓亞航空、新世界免稅店、新羅免稅店等17個單位，以及21家旅行社與OTA業者搭配「安心景點125選」，共同推出「安心旅遊就在韓國」活動，有機會抽中韓國來回機票，或是旅遊折價券、機票折扣碼等贈禮。

即日起至11月30日期間，「安心旅遊就在韓國」活動推出了3重方案。活動期間天天規劃「驚喜戳戳樂」，參與者有機會獲得韓國團體／自由型行程折價券、機票折扣碼、免稅店購物金等禮品，天天開獎。另外活動期間購買11月30日前出發的指定韓國團體／自由行行程，並且完成登錄，有機會抽中「韓國來回機票」或韓國精品。另外成為「韓國觀光公社台北支社」FB粉專粉絲，並參與活動者，也有機會抽中「CITY CAFÉ提貨券」，共計送出200位。

韓國觀光公社表示，活動除了推薦全方位評選認證安心旅遊商品，還有青瓦臺、春川樂高樂園、三岳山纜車、海岸村恰恰恰拍攝地等新興景點，適合旅客規劃解封後的韓國行程。另外在11月23日，也會邀請旅遊作家溫士凱舉辦線上直播活動，分享最新的韓國旅遊資訊。

春川樂高樂園乃是近年新開幕的熱門旅遊景點。圖／韓國觀光公社提供
春川樂高樂園乃是近年新開幕的熱門旅遊景點。圖／韓國觀光公社提供

機票 安心旅遊

延伸閱讀

國門解封首日 韓旅客媒體組團赴台

國境解封 交通部拚2024年恢復疫前「千萬來台旅客」

國境解封如何留住國旅 鄭運鵬：協助桃園觀光業大搶客

國門解封首日 國人搶出國旅遊 新婚夫妻赴泰度蜜月

相關新聞

邊境解封好想去日本 他提醒當地自駕這一點變特別嚴格

國境解封，日本也開放境外旅客自由行，國人紛紛規畫赴日旅遊。旅居台灣的日籍網紅「日本人歐吉桑」下坂泰生，在「日本人的歐吉桑...

他到台東旅遊驚見這間全聯「好氣派像高級百貨公司」 網：有驚艷到！

一名網友昨(12)日在「我愛全聯 好物老實說」中PO文，稱自己來到台東旅遊，意外發現一間全聯外加無印良品「好氣派」，內部還設有電梯和手扶梯，且地點就在正氣路夜市旁，令人感覺逛全聯很像在逛百貨公司。

樂桃重啟沖繩航線單程2910元起 今天下午3時開賣

我國今天起邊境解封，入境者0+7免居檢，也開放邊境觀光。日本廉航樂桃航空今日也宣布，將於11月17日起恢復沖繩–台北航線...

挑戰3杯炸彈酒！王品韓式料理「初瓦」全桌享8折

適合歡聚的萬聖節即將到來，王品旗下的韓式料理「初瓦」自10月14日起舉辦8點限定活動，只要挑戰成功，當筆消費可享「全桌8...

邊境解封 張國煒估旅遊明年過年才會恢復到較正常

今天起邊境解封，星宇航空董事長張國煒今天表示，第四季的旅客量有急遽上升，但要好到完全恢復還需要一段時間，因為大家出國也需...

以「看不見的城市」為靈感 誠品書店年底吉隆坡展店

繼2019年跨出華人社會在日本東京展店，誠品生活全新創作的東南亞首家店點「誠品生活吉隆坡」即將於今年底在馬來西亞吉隆坡「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。