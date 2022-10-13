僅限週三！4人同桌吃牛排 美福牛排館送生蠔、龍蝦
不久前才再次榮獲《米其林指南》入選推薦的「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」11月將滿十周年，特別企劃「十周年海陸同慶」回饋活動。即日起至11 月20日期間，凡於「週三海鮮日」四位成人以上（含），同桌均點義式沙拉吧及單點美國頂級30天乾式熟成牛排28盎司以上（含），即贈David Hervé法國大衛赫夫生蠔4顆（價值1,000元）及波士頓龍蝦乙隻（價值1,880元）。「週六、週日海鮮週末ya」任單點任一美國頂級乾式熟成牛排24盎司以上（含），贈法國或馬祖鮮活淡菜乙份。
David Hervé大衛赫夫是法國知名的生蠔養殖家族，產地來自歐洲最大生蠔養殖區域 Marennes Oléron馬雷恩歐雷，肉質豐滿、口感紮實，味道更為甜美、細緻。鮮活生蠔建議吃原味，享用時於生蠔擠上些許檸檬汁，更加能享受來自天然海洋的鹹甜鮮味，或可加上雞尾酒沾醬，更讓人食慾大開。
法國聖．米歇爾（St. Michel）鮮淡菜，殼小蚌肉呈鮮豔的橘色或乳白色，肉質鮮嫩，有濃郁海味及生蠔的爽脆口感，鮮味十足。另有來自本土國境之北的馬祖鮮淡菜，承襲著馬祖老一輩漁民的智慧與經驗，顆顆經過兩年養殖育成，才有飽滿鮮甜的肉質。無論是法國St. Michel鮮淡菜或馬祖鮮淡菜，皆是珍貴的海味珍饈。
「乾式熟成」技法是在嚴格管控的溫度及濕度環境下，以風乾催化的過程將肉品蛋白質濃縮、結締組織分解，使肉質自然
嫩化，並隨著時間醞釀出肉品極濃郁、迷人的香氣與風味。「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」自2012年開幕以來，首創於餐廳內打造全台唯一專業的乾式熟成室，在乾式熟成教父陳重光主廚持續不斷精進熟成技術下，領先業界推出美國頂級乾式熟成牛排，近年來更不斷在設備上及熟成經驗下創新紀錄，打造出為饕客們所喜愛推崇的128天甚至200天以上的乾式熟成夢幻逸品，盡求成就最完美之精萃。
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