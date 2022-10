香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓頒獎 英國電影藝術之光

1895年,盧米埃爾兄弟在巴黎放映了《火車進站》影片,「電影」正式誕生,也掀起了藝術史的全新革命。處在這時代洪流中的嘉柏麗·香奈兒(Gabrielle Chanel)旋即洞察此全新藝術型態所引發的重大影響力,以及電影為時尚界所開啟的嶄新機會,親身參與這項藝術的發展;至今,香奈兒(CHANEL)持續為全球電影產業注入活力與創新能量。全球品牌大使、奧斯卡金像獎得主與英國電影協會(British Film Institute, BFI)會士蒂妲史雲頓(Tilda Swinton),甫於該協會兩年一度名為「LUMINOUS」 的慈善募款晚宴上揭曉首屆「英國電影協會與香奈兒品牌電影人獎:讚頌大膽無畏創意」四位得主(BFI & CHANEL Filmmaker Awards: Celebrating Creative Audacity)。

這是英國唯一專為導演、製片、編劇與編導所設立的獎項。四位才華洋溢的英國電影創作新銳包括:《Queen of Glory》導演/製片Baff Akoto、《Nothing Compares》導演/共同編劇Kathryn Ferguson、《The Wolf Suit》導演/製片Sam Firth、以及《Child of Empire》導演/製片Erfan Saadati。得獎人個別獲得20,000英鎊獎金,可自由運用獎金擴展創作規模、執行未來新計畫,精進技能或嘗試嶄新創意想法。

評審團主席蒂妲史雲頓表示評審過程著實難以取捨,「獲獎的四位電影人都非常優秀,儘管創作手法與專業領域截然不同,但都是實至名歸的贏家。這項由英國電影協會與香奈兒共同創立的獎項旨在支持職涯發展初期的創作者盡展所長,給予他們財務自由精進創作並拓展事業,期能帶來充滿驚喜、富挑戰精神又鼓舞人心的作品。」其他評審團成員包括英國《Vogue》雜誌總編輯Edward Enninful OBE、製作人暨《Le Cinéma Club》網站創辦人Marie-Louise Khondji,以及英國電影協會執行長Ben Roberts。

小標:才華洋溢的得獎人

評審團認為,Baff Akoto製作的電影《Queen of Glory》真切且意境遼闊,「是橫越大西洋、跨越文化的精采合作。」執導紀錄片和電視影集起家的Baff Akoto,如今的創作橫跨表演、雕塑與電影等藝術類型,近期更探索虛擬實境與擴增實境(VR/AR)的藝術創作可能,他在2022年曾以《Leave the Edges》獲得「美學雜誌藝術獎」(Aesthetica Art Prize)首獎,而他與Kelley Robins-Hicks、Jamund Washington所共同製作、由Nana Mensah自編自導自演的電影《Queen of Glory》更奪得紐約翠貝卡影展獎項並入圍獨立精神獎,並將於今年夏天全球上映。

以首部長篇電影《Nothing Compares》獲獎的Kathryn Ferguson,電影刻劃一位女性主義者的形象,「充分展現她自成一家的電影風格,以及強而有力且直搗人心的敘事技巧。」Kathryn Ferguson出生於北愛爾蘭貝爾法斯特,擅長執導題材創新且挑戰自我極限的紀錄片。過去十年來她的短片著重在身分、性別政治與群體等議題,同時她也參與商業拍攝,主要客戶包括Nike、國際特赦組織(Amnesty International),以及 Lady Gaga 等藝人。

《The Wolf Suit》的Sam Firth現居蘇格蘭,執導、製作與剪輯自己的電影作品至今已16年,作品專門挑戰突破既有形式,從個人觀點出發探索科學與哲學問題。處女作《I.D.》囊括Encounters影展和芝加哥影展等多項大獎,《Stay the Same》更在蘇黎世國際實驗電影與錄像藝術節(VideoEx)打敗當年英國透納獎(Turner Prize)得主奪下國際競賽大獎。 「《The Wolf Suit》是一部自我揭露至恰到好處的故事,勇氣可嘉。這位特別的電影工作者無法被定型或定義,往往很難吸引投資者或獲取其他資源。她是本獎項的不二人選。」

最後,以《Child of Empire》得獎的Erfan Saadati,師承伊朗傳奇導演Abbas Kiarostami,自2010年開始創作電影,並跨足延展實境(XR)領域。《Child of Empire》與代表作《HOME: AAMIR》在國際上屢次奪得大獎,「Erfan 對沉浸式藝術著力甚深,持續推動此藝術形式成長與破舊立新。」

小標:香奈兒與電影

香奈兒推動電影藝術不遺餘力,源自香奈兒女士本人對電影的熱忱。1930年代,她首次為好萊塢女星打理服裝造型,後來更陸續參與法國電影大師雷諾瓦(Jean Renoir)和卡內(Marcel Carné)作品,更和法國新浪潮代表女星珍妮摩露(Jeanne Moreau)、羅美雪妮黛(Romy Schneider)等人成為好友。這些女明星在香奈兒女士打造下化身時尚指標,香奈兒女士創作的傳奇N°5香水也現身無數電影作品中,成為標誌性的存在。