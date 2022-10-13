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誠品東南亞首店年底開幕「四大主題之城」設計概念曝光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品生活吉隆坡公布設計概念，特別與大馬設計品牌「本土幻想Loka Made」合作，以精緻手繪風格呈現。圖／誠品提供
誠品生活吉隆坡公布設計概念，特別與大馬設計品牌「本土幻想Loka Made」合作，以精緻手繪風格呈現。圖／誠品提供

繼2019年在日本東京日本橋展店，誠品生活全新東南亞首家店點「誠品生活吉隆坡」今年底即將在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈The Starhill登場，今日首度公開空間設計概念。

誠品生活吉隆坡以「探索之旅Voyage of Exploration」為定位，從義大利作家伊塔羅．卡爾維諾名著《看不見的城市》汲取靈感，打造「拱牆之城」、「漂浮之城」、「波光之城」、「永晝之城」等四大主題城市，除了有中英馬日多語系書籍及策展，也匯聚創意設計、時尚潮流、藝術展演、咖啡餐飲、手作體驗等多元內容，開幕也規畫人文講座、音樂表演等逾30場藝文活動，邀請在地民眾一同參與。

誠品自2012年起，從台灣逐步拓展至香港、蘇州、東京，目前共有45個據點，誠品生活吉隆坡則是東南亞首家店點。這回也邀請台灣多家品牌共同前往大馬，包括誠品生活文創平台expo。開幕時，誠品畫廊也特別企畫重量級知名藝術家主題策展。

誠品生活今日公布的設計插畫，是與馬來西亞知名設計品牌「本土幻想Loka Made」合作，以手繪風格將誠品書店經典的綠色提袋、鳥籠燈、各種藝文活動，以及誠品生活吉隆坡四大主題城市包含拱型紅磚牆、彩色布幔、環形天花等設計元素融入其中，並呈現馬來西亞多民族、跨文化的在地特色。

誠品生活吉隆坡特別邀請曾為「2022路易威登Objets Nomades傢俱展」規畫展覽空間的建築師蕭博文合作，透過空間設計語彙展現誠品的「場所精神」。誠品生活吉隆坡書區規模與誠品敦南店書店相近，四大主題城市內將匯聚台灣及馬來西亞創意設計、潮流時尚、咖啡餐飲等各種生活風格品牌，還有專為親子閱讀打造的獨特兒童館，文具空間則涵納歐美日逾百家經典與潮流文具品牌。

誠品生活全新東南亞首家店點「誠品生活吉隆坡」今年底即將在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈The Starhill登場。圖／誠品提供
誠品生活全新東南亞首家店點「誠品生活吉隆坡」今年底即將在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈The Starhill登場。圖／誠品提供
誠品生活吉隆坡匯聚創意設計、潮流時尚、咖啡餐飲、藝文展演等內容。圖／誠品提供
誠品生活吉隆坡匯聚創意設計、潮流時尚、咖啡餐飲、藝文展演等內容。圖／誠品提供
誠品生活吉隆坡書區規模接近誠品敦南店書店。圖／誠品提供
誠品生活吉隆坡書區規模接近誠品敦南店書店。圖／誠品提供

誠品 馬來西亞 吉隆坡

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