他到台東旅遊驚見這間全聯「好氣派像高級百貨公司」 網：有驚艷到！

一名網友昨(12)日在「我愛全聯 好物老實說」中PO文，稱自己來到台東旅遊，意外發現一間全聯外加無印良品「好氣派」，內部還設有電梯和手扶梯，且地點就在正氣路夜市旁，令人感覺逛全聯很像在逛百貨公司。

原PO表示：「來到台東，發現這間全聯加無印好氣派啊，就在正氣路夜市旁，1、2樓是全聯，3、4、5樓是無印良品，有電梯跟手扶梯，很好逛呢，逛完夜市去裡頭吹吹冷氣，剛好買買餅乾跟泡麵回飯店享受。」

根據全聯釋出的展店消息，這間台東中山旗艦店於今(2022)年1月才開幕，總樓層有5樓，1到2樓為全聯的賣場空間，3至5樓則出租給無印良品展櫃，地下有兩層室內停車場，超市面積占地385坪，總坪數超過680坪，僅次於占地逾4000坪的台北南港旗艦店。

此外，全聯的特色超市還包括有首間智慧超市「內湖瑞光店」及號稱全台最美全聯的台中市政店，都各具特色。網友見文表示，今年暑假去台東時看到這間超大間的全聯，也有驚艷到。該文己有超過一萬人按讚。