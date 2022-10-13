樂桃重啟沖繩航線單程2910元起 今天下午3時開賣

我國今天起邊境解封，入境者0+7免居檢，也開放邊境觀光。日本廉航樂桃航空今日也宣布，將於11月17日起恢復沖繩–台北航線的運營，單程票價為2910元起；並於10月30日起每天飛航東京成田-台北的航班，單程票價3210元起，預計將於今天下午3時開始販售。

樂桃航空說，沖繩 – 台北航線於2020年3月20日起暫停服務，在睽違約2年8個月之後，以每天一個航班重回台灣市場。此次宣布復飛的沖繩–台北航線為樂桃重返台灣的第三條航線。