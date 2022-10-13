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樂桃重啟沖繩航線單程2910元起 今天下午3時開賣

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
樂桃航空將於11月17日起恢復沖繩–台北航線的運營。圖／樂桃航空提供
樂桃航空將於11月17日起恢復沖繩–台北航線的運營。圖／樂桃航空提供

我國今天起邊境解封，入境者0+7免居檢，也開放邊境觀光。日本廉航樂桃航空今日也宣布，將於11月17日起恢復沖繩–台北航線的運營，單程票價為2910元起；並於10月30日起每天飛航東京成田-台北的航班，單程票價3210元起，預計將於今天下午3時開始販售。

樂桃航空說，沖繩 – 台北航線於2020年3月20日起暫停服務，在睽違約2年8個月之後，以每天一個航班重回台灣市場。此次宣布復飛的沖繩–台北航線為樂桃重返台灣的第三條航線。

樂桃航空表示，於2021年4月8日起暫停所有國際航班，於今年8月28日恢復大阪-首爾航線、9月16日恢復大阪-台北航線，東京成田-台北航線於9月22日開通，目前各條國際航線陸續復飛。

樂桃10月30日起每天飛航東京成田-台北的航班。圖／樂桃航空提供
樂桃10月30日起每天飛航東京成田-台北的航班。圖／樂桃航空提供
樂桃將於11月17日起恢復沖繩–台北航線的運營。圖／樂桃航空提供
樂桃將於11月17日起恢復沖繩–台北航線的運營。圖／樂桃航空提供

航線 國際航班 樂桃航空

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