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不貧窮藝術節實體及線上並行 民間微型藝術節展現創作力

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2022不貧窮藝術節」今年突破框架，提供實體和線上演出節目。圖／不貧窮藝術節提供
「2022不貧窮藝術節」今年突破框架，提供實體和線上演出節目。圖／不貧窮藝術節提供

「2022不貧窮藝術節」今年突破框架，提供實體和線上演出節目，創作者來自台灣各縣市及國際團隊香港、馬來西亞。藝術節演出跨足4個高雄非官方表演場域，包括藝起文化基金會、唱歌集排練場、大事件劇場、肆意咖啡酒館，和線上平台雲劇場台灣，12檔精彩節目於10月14日至23日輪番上演。

不貧窮藝術節是南台灣具指標性的微型藝術節，今年已辦第八屆。藝起文化基金會執行長吳維緯表示，8年是一趟不簡單的旅程，有幸與許多團隊、夥伴一起共同走過許多難忘時刻，也許依舊會有大環境影響與疫情干擾，但始終不變的是，那份熱愛藝術的初衷，堅持創造作品的執念，讓大家一直堅持下來。感謝每一年都有驚喜包的不貧窮藝術節，帶來快樂與成長！

今年藝術節創作者來自台灣不同縣市以及國際團隊香港、馬來西亞，演出分為舞蹈、音樂、表演、跨域等四類領域。舞蹈節目《沒光之後》、《異態》；音樂節目《大叔音樂幹話集》；跨域節目：《半島體制》、《惜夜》；表演節目《行行出狀況》、《徵室友！》、《壁虎》讀劇會、《艾爾普蘭星》、《AL CHEN陳漩：魔幻時刻》、《山鬼》試演會、《It’s okay 當然沒關係》。

不貧窮藝術節演出的議題，包含家庭、科技、音樂、未來、文化衝擊、魔術、疫情等題材，內容多元豐富，民眾可以選擇高雄城市裡的劇場，或是開機直接享受雲端節目，輕鬆愜意欣賞各類節目。今年藝術節還特別和超親密小戲節共同合作，在雲劇場設立專屬包廂B區。

吳維緯表示，不貧窮藝術節實體演出購票可上Accupass，雲劇場台灣演出節目則於該平台購票，只需負擔些許費用，即能看到這些充滿潛力與生命力的演出作品，也為創作團隊帶來更多支持與鼓勵。詳請可上高雄市藝起文化基金會粉絲專頁、IG、超親密小戲節官網以及雲劇場台灣。

「2022不貧窮藝術節」今年突破框架，提供實體和線上演出節目。圖／不貧窮藝術節提供
「2022不貧窮藝術節」今年突破框架，提供實體和線上演出節目。圖／不貧窮藝術節提供
「2022不貧窮藝術節」創作者來自台灣各縣市及國際團隊香港、馬來西亞。圖／不貧窮藝術節提供
「2022不貧窮藝術節」創作者來自台灣各縣市及國際團隊香港、馬來西亞。圖／不貧窮藝術節提供

藝術節 劇場 馬來西亞

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