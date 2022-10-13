快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北101打造最高會議中心 結合高空餐廳再創高樓經濟

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101將推出最高樓會議中心「Space 88」。圖／台北101提供
台北101將推出最高樓會議中心「Space 88」。圖／台北101提供

國境正式解封，台北101高樓經濟將再有新局，饗賓集團在86樓推出全新品牌「饗」、鉅資打造全台最高樓吃到飽餐廳，目前雙方正緊鑼密鼓籌備中，盼在明年第一季可以開幕見客。另外，台北101將在88樓打造亞洲最高會議中心「Space 88」，並同步引進台灣頂尖咖啡品牌，原本36樓空間也將改為商辦，台北101透過會議中心、商辦與高樓層餐廳「捌伍添第」、「隨意鳥地方」以及「饗」串連出全新的高樓經濟、會展經濟模式。

台北101大樓事業處營運長劉家豪指出，「Space 88」未來可作為大型發表、論壇以及未來董事會舉辦場地，另一頭也預計引進台灣頂尖的咖啡品牌，預計「Space 88」可在明年初推出。另外，原本36樓空間也將改造為可承租的商辦，在信義區辦公室空置率偏低、需求高的情況下，這兩處新空間將可為101創造更好的收益。

「捌伍添第」去年進駐台北101 85樓後，口碑效益與訂位率都不錯，預計國境解封開放後，餐廳將打開全場域迎接造訪人潮。另一邊進駐多年的「隨意鳥地方101觀景餐廳」則擁許多主顧客喜愛，預計明年將提出全新改裝計畫、為未來營運帶來新意。

台北市信義計畫區是新一波頂級飯店戰場，繼君悅飯店、寒舍集團、W飯店，以及興建中的A7「台北天空塔」雙五星飯店外，台灣首家四季酒店進駐完工後將正對台北101。滿租率96％的台北101，將高樓景觀餐廳結合最高會議中心，再創高樓經濟新話題，為邊境開放後的國際商務旅行、高端旅行復甦提前做準備。

台北101 餐廳

延伸閱讀

影／國境解封 睽違938天旅行社泰國首發團出發

人潮回來了 國境解封後首波入境高峰

台北101跨年煙火有新亮點！再加碼全台最高燈會地標

國境明解封 交長：目標2024年恢復到疫情前1,186萬來台旅客人次

相關新聞

樂桃重啟沖繩航線單程2910元起 今天下午3時開賣

我國今天起邊境解封，入境者0+7免居檢，也開放邊境觀光。日本廉航樂桃航空今日也宣布，將於11月17日起恢復沖繩–台北航線...

山頂上的馬拉松 草嶺公路首辦今午12時起線上報名

雲林149甲草嶺公路今年修復通車，縣府10月30日將首度在此舉辦半程馬拉松賽，揭開當地風光序幕。馬拉松金牌選手「黑色閃電...

影／國境解封 睽違938天旅行社泰國首發團出發

台灣邊境因新冠肺炎疫情影響封鎖2年多，終於在今天開放邊境實施入境「0+7」規定，每周入境人數也調整為15萬人次，同時也解...

《可不可以放進去一下下就好》巴大雄曾窮爆「曾吃蝸牛果腹」 歌曲聲量爆漲關鍵曝光

被封為今（2022）年網路神曲《可不可以放進去一下下就好》一夕爆紅，不僅官方MV在YouTube截至目前為止已突破326萬人次觀看，也連帶讓主唱巴大雄本人跟著走紅，近日他在節目上也分享《可不可以放進去一下下就好》這首歌的心路歷程。

不貧窮藝術節實體及線上並行 民間微型藝術節展現創作力

「2022不貧窮藝術節」今年突破框架，提供實體和線上演出節目，創作者來自台灣各縣市及國際團隊香港、馬來西亞。藝術節演出跨...

楊冪、許凱《二八定律》愛慾姊弟戀撩爆！開播前突喊卡 恐因「先婚後愛」踩紅線

中國人氣女星楊冪與人氣小鮮肉男星許凱所主演的《愛的二八定律》在開播前就引起廣大網友期待，卻在開播前兩天突然宣布改檔，不僅讓粉絲大嘆失望，更引起外界瘋狂猜測撤檔原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。