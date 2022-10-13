台北101打造最高會議中心 結合高空餐廳再創高樓經濟

國境正式解封，台北101高樓經濟將再有新局，饗賓集團在86樓推出全新品牌「饗」、鉅資打造全台最高樓吃到飽餐廳，目前雙方正緊鑼密鼓籌備中，盼在明年第一季可以開幕見客。另外，台北101將在88樓打造亞洲最高會議中心「Space 88」，並同步引進台灣頂尖咖啡品牌，原本36樓空間也將改為商辦，台北101透過會議中心、商辦與高樓層餐廳「捌伍添第」、「隨意鳥地方」以及「饗」串連出全新的高樓經濟、會展經濟模式。

台北101大樓事業處營運長劉家豪指出，「Space 88」未來可作為大型發表、論壇以及未來董事會舉辦場地，另一頭也預計引進台灣頂尖的咖啡品牌，預計「Space 88」可在明年初推出。另外，原本36樓空間也將改造為可承租的商辦，在信義區辦公室空置率偏低、需求高的情況下，這兩處新空間將可為101創造更好的收益。

「捌伍添第」去年進駐台北101 85樓後，口碑效益與訂位率都不錯，預計國境解封開放後，餐廳將打開全場域迎接造訪人潮。另一邊進駐多年的「隨意鳥地方101觀景餐廳」則擁許多主顧客喜愛，預計明年將提出全新改裝計畫、為未來營運帶來新意。

台北市信義計畫區是新一波頂級飯店戰場，繼君悅飯店、寒舍集團、W飯店，以及興建中的A7「台北天空塔」雙五星飯店外，台灣首家四季酒店進駐完工後將正對台北101。滿租率96％的台北101，將高樓景觀餐廳結合最高會議中心，再創高樓經濟新話題，為邊境開放後的國際商務旅行、高端旅行復甦提前做準備。