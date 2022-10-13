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影／國境解封 睽違938天旅行社泰國首發團出發
台灣邊境因新冠肺炎疫情影響封鎖2年多，終於在今天開放邊境實施入境「0+7」規定，每周入境人數也調整為15萬人次，同時也解除旅遊團出遊禁令後，許多旅行社早已摩拳擦掌。雄獅旅行社首發團，將前進疫後漲幅最小的東南亞，兵分二路前往泰國及馬來西亞，兩團人數共約 40人，這也是疫情以來桃園機場首次看到有領隊帶團出遊的畫面。一位林小姐也說，因為疫情已經三年多沒有出國，上次出國是三年前去日本，現在可以出去走走真好，因為疫情悶很久了。
首發團這次除了搭乘旅遊界稱為精品的星宇航空外，所有團員都是入住五星酒店，旅行社也強調帶旅客解鎖 2019 年至今的全新景點，包括搭乘東方公主號夜釣墨魚、走訪泰國版築地海鮮市場及全新喬德夜市等，期盼帶領旅客體驗新世界，也為國內旅行業及旅遊市場帶來商機。
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