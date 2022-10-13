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安妮亞萌寵「彭德」真實現身！Netflix影集《間諜家家酒》出現毛宇宙真人版 本尊曝光可愛指數爆表

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image source:翻攝Twitter／まく(黒幕)

文／姜雅馨

Netflix影集《SPYxFAMILY間諜家家酒》第一季播出時就成為人氣話題，不僅西國頂尖間諜洛伊德、職業殺手約兒及擁有讀心超能力的安妮亞組成家庭備受關注，安妮亞可愛舉動也頓時融化無數粉絲的心，在《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行榜位居第8名。

隨著10月第2季正式播出，安妮亞因為順利取得伊甸學園星星，讓洛伊德和約兒答應送她一隻狗狗作為陪伴，近日有日本網友就發現自家狗狗和《SPYxFAMILY間諜家家酒》安妮亞身旁的大型犬一模一樣，讓網友驚呼「好像從電視裡跳出來」。

「間諜家家酒」人氣動漫網路口碑排行榜

▲「間諜家家酒」位居網路溫度計的人氣動漫網路口碑第8名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行（2022/07/14~2022/10/11)

家中寵物還原《SPYxFAMILY間諜家家酒》經典場景！

日本一名飼養大白熊犬與米克斯的主人時常在個人推特上分享自家寵物可愛鏡頭，7日時寵物主人分享《SPYxFAMILY間諜家家酒》中擁有預知能力的大白熊犬「彭德」及另一隻德國狼犬坐在門口等待東國恐怖組織人員的電視畫面，只見主人家中一隻5歲的大白熊犬「陸」和4歲米克斯「Sora」，兩隻愛犬同樣乖巧坐在電視機前，和動畫中的場景幾乎一模一樣，讓主人也忍不住配上旁白「畢竟我們長得很像」。



完美復刻安妮亞愛犬彭德！網笑翻：潑水時也一樣苗條嗎？

該則貼文頓時引發16萬5千多位網友按讚，「你...你能看到未來嗎？」、「恭喜小陸出道動畫」、「簡直就像彭德！好想給他打領結」、「右邊的小陸笑容好燦爛好可愛！就像找到安妮亞一樣」、「真的長得很像」、「好像從電視裡跳出來一樣，好可愛好療癒」，因為彭德在漫畫中曾經淋過水，導致身形變瘦，讓網友也好奇表示「牠被水潑濕時也會像彭德一樣變苗條嗎」。

《SPYxFAMILY間諜家家酒》安妮亞與彭德

image source:翻攝Twitter／福島祐一

其實大白熊犬據傳是由亞洲獒犬與庇里牛斯山脈土著犬交配而來，早期主要使用於保護羊群，避免熊、狼對羊隻攻擊，主要生活在庇里牛斯山脈部分地區、法國南部周邊、西班牙北部，後來備受15世紀法國貴族愛戴，如今成為民眾飼養寵物之一。

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