楊冪、許凱《二八定律》愛慾姊弟戀撩爆！開播前突喊卡 恐因「先婚後愛」踩紅線
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文／林子洵
中國人氣女星楊冪與人氣小鮮肉男星許凱所主演的《愛的二八定律》在開播前就引起廣大網友期待，卻在開播前兩天突然宣布改檔，不僅讓粉絲大嘆失望，更引起外界瘋狂猜測撤檔原因。
▲《許凱》位居網路溫度計的小鮮肉男星網路口碑排行榜第37名。
image source: 《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排行（2022/07/14~2022/10/11）
「牢牢記住眼前20％重要的事，80％不重要的，管都別管」
《愛的二八定律》劇情講述永遠認為事業為先（20％），戀愛（80％）是累贅的幹練女律師「秦施」（楊冪飾演）與認為生活（20％）比工作（80％）更重要的社恐草食系男子「陽華」（許凱飾演）因父母的強勢逼婚，兩人決定組成自救會，成為「契約夫妻」，兩人達成共識後立刻領證，展開了一段「先婚後愛」的同居生活，互為對方28的兩人在朝夕相處的過程中，逐漸愛上對方，並從對方身上學到了自身沒有的勇氣。
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宣傳全到位 開播前兩天深夜突宣布因「技術問題」改檔
《愛的二八定律》原本宣布將於10月13日在騰訊上架，台灣WeTV也同步上架，官博更是在微博上放上超甜預告，演藝圈更有眾多大咖幫忙轉發宣傳，路透畫面也引起網友瘋狂期待。不料，官方在11日深夜卻突然宣布《愛的二八定律》因「技術問題」將改檔，具體播出日期將另行通知。
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官方臨時宣布改檔 引外界猜測
該消息一宣布，立刻讓微博網友瘋狂猜測撤檔原因。不少網友認為是因為這段期間「中國二十大」（中國共產黨第二十次全國代表大會）將舉行，許多綜藝節目和戲劇都因此改檔播出，或是因為製作單位有意讓該劇上星（在電視上播出），才會將檔期延後。
但有部分網友則認為，是因為戲中「先婚後愛」的劇情踩到了紅線，需要做修改。面對外界不斷地猜測，官方僅回應是因「技術問題」改檔。大批粉絲雖然對此感到失望，但也紛紛表示還是支持，並期待正式播出的那天到來。
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