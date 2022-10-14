專訪／從火星再到「FEniX」！原子少年正在重塑台灣男團魅力

二十年前，台灣曾是華語男團的盛產地，包括至今仍為人耳熟能詳的F4、Energy等，都是在2000年初期誕生；最高峰時期還製作了「模範棒棒堂」的選秀節目，直接影響一個世代的審美。不過此後，因為市場飽和、中國與南韓的男團崛起等等因素，台灣男團至此就開始長達十餘年的失落，直到「原子少年」的到來。

☆備受矚目的男團崛起

雖然從「原子少年」這檔選秀節目的架構與形式，不難看出仿效發展成熟，且有著相似性質的南韓、中國真人實境秀，但與過去相比，大量增加與觀眾（網友）的互動，節奏精準加上符合受眾的語彙，讓少年們在鏡頭下，更具魅力，因此開播短短三個月，就在全台刮起了「原子少年」風潮。無論是以冠軍姿態成團的「天王星」、還是搶先一步出道的「地球（出道：Ozone）」等等，都競相成為了精品、運動時尚活動的邀約對象。更別忘了，還有高人氣支持也跟著成軍的FEniX（原為火星），都是這一波的「原子少年」熱潮中，最受矚目的未來之星。

FEniX男團成員，由左至右依序陳峻廷、MAX、李承隆、夏浦洋和曹家齊。攝影／鄭鼎（單點影像） 曾智緯

從火星更名為FEniX，與英語的鳳凰（Phoenix）發音相似，既延續了原本火星所代表的「戰神（Mars）」一義，也帶有期許他們如同浴火鳳凰般的愈挫愈勇。畢竟在出道前的「火星」也經歷過不少的波折，更有原成員出走，選擇成為Ozone的一員。而面對這一切，FEniX最終成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、徐彭臒（MAX）和李承隆，倒是沉得住氣，仍對曾一同努力的少年們獻上祝福，懂得在演藝圈裡，為自己留下更多空間，就像夏浦洋笑說「畢竟我們是全部人（原子少年）裡面，平均年齡最大的」。來自不同經紀公司的他們，能因為一檔實境秀節目，組成全新團體，對他們或是台灣演藝圈都是新的嘗試。

FEniX男團成員，由左至右分別為李承隆、夏浦洋、曹家齊、MAX、陳峻廷。攝影／鄭鼎（單點影像）

☆展現多元跨界可能

即便受到那麼多的關注與支持，甚至品牌找上門希望談合作，曹家齊仍覺得不可思議，「從沒想過自己有那麼大的影響力」，陳峻廷則補充說「從原子（少年）畢業之後，才覺得，哇！這個平台帶給我們那麼多回饋」，能從選秀開始到出道並被那麼多人喜愛著，還是他們不敢想像的。既然能夠成軍出道，MAX便明白有目標可被期許，認為與過去的自己相比，「跨過這個坎，更懂能做什麼，要做什麼」。李承隆亦發現，在參加錄製節目前後，自己在心態上轉變，「好像離目標更近一步，實力也變強了」。FEniX超乎年齡的成熟回應，差點讓人忘了前一秒拍照時，他們還如同精力過剩的高中男生一般，嘻笑打鬧、捉弄彼此的惡趣味。

FEniX男團成員，由左至右依序夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX、李承隆。攝影／鄭鼎（單點影像）

雖是以團體身份出道，但各自還是扮演了不同的角色，凸顯了多元與跨界可能。出身自模特兒經紀公司的夏浦洋、陳峻廷是FEniX團裡，面對鏡頭最快適應的兩位，他倆都懷抱著當演員的夢想，無論何種擺拍都能駕馭，直接展現偶像男團氣場。夏浦洋早就是藝人，除了有戲劇的演出，更參與另一檔的實境秀。陳峻廷則表示自己在還沒成為模特兒之前，就是不斷以戲劇的方向前進，「而『原子』這個舞台，能讓更多人看到我不同面向」，使他覺得自己離夢想又更近一步。

FEniX男團成員，夏浦洋（左）、MAX（中）、陳峻廷。攝影／鄭鼎（單點影像）

☆努力站穩每一步

對音樂創作有研究的MAX則成為團中的主唱之一，不過他坦承在「原子」之前，比較少了解K-POP的曲風，但也明白不該受限，「只是有時可能是文化衝突，或是發音方式的不同」，就會讓他覺得略顯尷尬，不過還是很棒的體驗與學習。雖然被團員笑說「只想單飛」的李承隆則透露每個階段有不同目標，而現今則是希望累積更多的創作能量，嘗試寫歌並創作屬於自己的作品，還說「本來是想當吉他手的」。而FEniX中，外型亮眼又開朗的曹家齊則是告訴我們，從還沒參與節目錄製前，就想要以團體方向去努力，因此參與「原子」是他人生最棒的決定」，關於未來則還是會往成為「唱跳歌手」發展，同時也會想嘗試演戲或主持，樂於學習不同事物，甚至感性的說「如果可以，我會繼續跳到老！」

FEniX男團成員，李承隆（左）和陳峻廷。攝影／鄭鼎（單點影像）

正因為FEniX呈現了屬於這個世代的明星特質與魅力，讓天梭表（TISSOT）也搶先其他品牌在他們正式出道前，就邀請拍攝一組時尚寫真。對於天梭表的感受，夏浦洋最為強烈，他表示自己在大學畢業之際，買的人生第一只機械表便是天梭，「選了經典款，因為怎麼搭配都好」。曹家齊則認為天梭表是身份、也是成熟男性象徵，更是時尚搭配不可或缺的配件。而MAX對於拍攝時配戴的MotoGP限量石英計時碼表，愛不釋手，覺得「即使穿搭的一般，只要戴上這只表就會很帥」。陳峻廷上手的T-Touch系列太陽能智慧腕表，則讓他認為「各種服裝都能來搭配這款表，而且配色有戳到我的心」。話少的李承隆也難得表示，自己詮釋的PRX系列自動上鍊腕表，兼具經典特色不花俏，「跟我平常的風格很一致」，因此很喜歡這樣的外觀。

FEniX男團成員，曹家齊（左）和李承隆。攝影／鄭鼎（單點影像）

攝影｜鄭鼎（單點影像）

攝影助理｜梁靖杰、徐緯勳、Shoki、周群

造型｜Queenie Wu

服裝｜Ferragamo、Berluti、BOSS、Sandro、ZUCCA、Paul Smith、MSGM、Lacoste

配件｜Ferragamo、HOGAN、Berluti、BOSS、Lacoste

FEniX男團成員，MAX（左）、曹家齊（中）和夏浦洋。攝影／鄭鼎（單點影像）

FEniX男團成員，由前至後依序為夏浦洋、陳峻廷（左2）、曹家齊（左1）、MAX（右1）和李承隆（右2）。攝影／鄭鼎（單點影像）

FEniX男團成員MAX配戴2022 T-RACE MOTOGP限量款石英計時碼表，精鋼表殼、表鍊，22,700元。圖／TISSOT提供

FEniX男團成員夏浦洋配戴SEASTAR 2000專業版腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，32,500元。圖／TISSOT提供

FEniX男團成員李承隆配戴PRX系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，21,100元。圖／TISSOT提供

FEniX男團成員陳峻廷配戴T-Touch系列太陽能智慧腕表，35,500元。圖／TISSOT提供