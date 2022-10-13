水稻新種「台南20號」米飯香軟Q彈 嘉義縣首選推廣栽種
因應氣候變遷、節水減碳，農委會台南區農業改良場迎合消費者對高品質米飯的需求，經長達9年育種，成功選育水稻新品種「台南20號」，米飯香軟輕柔，為食用米市場注入新活力，嘉義縣獲選種植首選地區。
台南區農改場昨天舉行台南20號發表會，出席的嘉縣府農業處長許彰敏說，太保、新港、鹿草等3鄉市試種5分地，農民反應良好，抗稻熱病減少用農藥又節水，米質佳，台南農改場技術移轉新品種，縣府負擔授權金，輔導農會推廣農民契作種植，逐漸替代目前台南16、11號品種，縣轄預計明年一期作推廣。
台南農改場說，台南20號白米呈現半透明，有如牛奶般矇矓外觀超口感特性，米飯帶淡雅香氣及光澤，熱飯口感輕柔、冷飯Q彈，令人驚豔特色是糙米烹煮時免浸泡，糙米飯口感濕軟有黏性，與一般糙米飯粗硬口感不同，是色香味俱全米飯最佳選擇。
台南20號適合採取乾濕灌溉栽培生產，每公頃可以減少21 %約2500公噸灌溉水量，緩解氣候變遷缺水危機；每年還能降低水稻田32.5 %的溫室氣體排放，相當每公頃減少1111度電力排碳量。
新品種預計3年推廣1千公頃，每年將可省水250萬噸，相當於0.5個寶山水庫蓄水量，減少565噸二氧化碳排放量，即111萬度電力排碳量，將可助益於國內水資源有效運用及農業溫室氣體減量推動。
台南20號產量穩定，具稻熱病抗性，為提升農民田間管理技術及友善環境，農改場建立病蟲害整合管理 (IPM)技術，配合氣象監測預警田間病害發生、利用性費洛蒙誘蟲器監測主要害蟲的密度變化，即時進行防治措施，可以達到降低農藥減量7 9 %與藥劑成本9.4%成效，適合安全、優質特色米契作生產。
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