Google Pixel 7系列雪花白開箱 「修復模糊」功能好神

Google Pixel 7以及Pixel 7 Pro今日正式開賣，先前已經帶大家先看過全色系外觀，這次將針對幾個升級、特色的拍攝功能，運用手上的Pixel 7進行實測。

其中大家最好奇、手殘族可能最期待的，莫過於「修復模糊」功能，這個功能目前是只有Pixel 7和Pixel 7 Pro用戶專屬，拍完的照片如果有點模糊失焦，點開下方的「編輯」，就有可能出現「修復模糊」的選項，或也可以直接從「工具」直接選擇此功能，點選後即可快速修正因為動態模糊、相機搖晃及輕度失焦模糊而產生的照片不夠完美的狀況，甚至連Google相簿裡的舊照片都可以使用。實際測試，這個功能針對拍照輕微手晃，或是拍小孩等不容易保持姿的主體，經常可以得到令人驚豔的清晰成果，但如果擺動幅度太大、主體太糊，拍攝範圍內容太雜亂，或是相簿裡的舊相片原本拍下的畫素不夠高，修復模糊的效果可能還是有限。

而Pixel 7低光源下的夜視模式也再升級，相較Pixel 6系列只能讓系統幫你自動判定曝光秒數，這次點開夜視模式後，預覽畫面的右下角會顯示建議的曝光秒數，讓使用者可以自行滑動調整，最高可曝光6秒。比較手邊的Pixel 7與Pixel 6 Pro，兩者夜視拍攝成果幾乎沒有差異，但同樣場景Pixel 7拍攝時間稍微變少，可有效降低手持可能產生的晃動，更容易得到更加銳利細緻的相片。

社群短影音越來越熱門，想要隨手拍出看起來有點厲害的影片，別忘了選擇「電影動態模糊」模式，點選拍攝主體後，Pixel 7會自動將背景模糊處理，並以每秒24fps的速率進行拍攝，透過景深變換，營造電影效果。然後也別忘了先到相機 > 影片模式下開啟「10位元HDR」功能，整體色彩會更鮮艷而有層次。