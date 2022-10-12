比薩50元、冰火菠蘿39元！必勝客「Hot燒站」新登場

必勝客今秋於台北火車站前南陽商圈打造全球第一座「Hot燒站」，除了設有透明廚房外，還提供義大利麵、披薩、冰火菠蘿等不同風格的餐點，方便附近上班族、學生快速用餐。為慶祝新店開幕，即日起還有「夏威夷手工餅皮比薩50元」、「冰火菠蘿39元」等不同優惠方案。

不同於現有店型，全新登場的「Hot燒站」，是必勝客第一間主打個人餐的街邊門市，全店約30坪，設有15席座位，還有多處打卡角落。現場並規劃有「透明廚房」，讓顧客可以看見餐點的現點現作的製作過程，搭配上QR code服務，即可快速瀏覽菜單、立即完成下單與付款，最快5分鐘即可取得餐點。

「Hot燒站」的菜單以方便消費者日常食用的個人化餐點為主，風格囊括義式、美式、港式。主打的「手工餅皮個人比薩」，以美國舊金山Sourdough麵包作為研發靈感，外層香脆、內層蓬鬆柔軟，包括有夏威夷、哈辣墨西哥、明太子脆雞、超級總匯等不同口味比薩，XL套餐價179～199元。另外店內也提供有羅勒青醬雞腿排、波隆那紅醬牛肉丸等不同口味的義大利麵，以及波隆那紅醬起司香酥雞飯、奶油海鮮飯等飯食。

此外，Hot燒站也是必勝客首度於街邊門市販售「冰火菠蘿」，藉由菠蘿麵包搭配法國諾曼第發酵奶油片，帶來經典港式風味，每份59元，同時店內也提供「鹽味檸檬七喜」、「鹽味檸檬百事」等具有香港風情的飲品。

為慶祝「Hot燒站」首間門市開幕，即日起至10月17日，每天都有「夏威夷手工餅皮比薩」優惠，原價99元，嘗鮮價50元，每日限量50份；10月18日至10月31日則推出「冰火菠蘿」優惠，原價59元，嚐鮮價39元，每日限量50份。