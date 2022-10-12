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Gianvito Rossi秋冬新鞋 羅馬鞋、沙漏跟各成亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BLACKPINK Jisoo曾在六月參加精品活動時，換上了Gianvito Rossi的Ribbon Uptown繫帶高跟鞋黑色款，39,200元。圖 / Gianvito Rossi提供
BLACKPINK Jisoo曾在六月參加精品活動時，換上了Gianvito Rossi的Ribbon Uptown繫帶高跟鞋黑色款，39,200元。圖 / Gianvito Rossi提供

無分季節、無分潮流，鞋櫃裡的高跟鞋總數，似乎永遠都比理想少了一款。義大利高級鞋履品牌Gianvito Rossi今日於麗晶精品專賣店上，帶來新品推薦。聚焦復古的2022秋冬包含Ribbon、Ascent、Jaipur與Plexi多個系列，並以新亮相的「沙漏跟」、透明Plexi系列的多個尺寸、限量新色與Montey長短靴，帶來優雅與機能的全方位鞋履選擇。

Gianvito Rossi於2007年創立，2021年在麗晶精品開設全台首間品牌專門店，過往曾為凱特王子妃、韓星Jisoo、喬治克隆尼之妻Amal Clooney，以及女星Jennifer Lawrence所造型使用。

2022秋冬，Gianvito Rossi的Ribbon T-Bar高跟鞋，以淺口造型搭配了貓咪跟（Kitten Heels），營造出古典氣氛。先前曾為Jisoo、Jennifer Laurence穿戴的Ribbon Uptown繫帶高跟鞋，則是從羅馬鞋得到靈感，纏繞式的設計將能修飾腿部線條，並營造性感的紅毯魅力。BLACKPINK的Jisoo（金智秀）曾在六月出席精品活動時穿著、而Jennifer Laurence則是在九月參加多倫多影展時用以造型。

Ascent高跟鞋則具備今年新設計的「沙漏跟」，有別於一般細跟、略帶弧線的設計，將讓行走時的步伐更為穩健。而由品牌創辦人Gianvito Rossi操刀設計的Jaipur系列，則帶來「寶石款」的Jaipur高跟鞋與Jaipur Sling露跟高跟鞋兩款新作。前者有嗆辣性感的Tabasco Red紅色、與適合秋冬的深咖啡色，加上經過祖母綠形狀切割的寶石，展現最貼近地表的輕奢優雅。此外，銀色帶著虹彩光澤的Jaipur Sling露跟高跟鞋，則像穿戴於足上的珠寶，如流星般閃耀。

Plexi系列則帶來從55、75、85與105毫米的多種尺寸，同時透明的PVC材質側邊再有透氣小孔設計，讓鞋履長久穿著也不起霧氣，而Plexi 85透明高跟鞋並有金色、銀色與白色點綴黑色圓點三種設計，可愛賣萌或都會時髦，看場合自由作主。最後，不容錯過的更有黑色的Montey長短靴與駝色的Montey短靴，長靴可修飾腿部線條、短靴俏皮，加上輕量化的設計，好穿、輕便，即便前往雪地、山上、河邊，都能輕鬆駕馭各種地形路況。

Leif Plexi透明水鑽高跟鞋銀色款，43,600元。圖 / Gianvito Rossi提供
Leif Plexi透明水鑽高跟鞋銀色款，43,600元。圖 / Gianvito Rossi提供
Jaipur高跟鞋Tabasco紅色款，39,200元。圖 / Gianvito Rossi提供
Jaipur高跟鞋Tabasco紅色款，39,200元。圖 / Gianvito Rossi提供
Hiroko短靴黑色款，43,600元。圖 / Gianvito Rossi提供
Hiroko短靴黑色款，43,600元。圖 / Gianvito Rossi提供
Ascent高跟鞋，34,800元。圖 / Gianvito Rossi提供
Ascent高跟鞋，34,800元。圖 / Gianvito Rossi提供
Gianvito 85經典高跟鞋山茶花粉色款，26,500元。圖 / Gianvito Rossi提供
Gianvito 85經典高跟鞋山茶花粉色款，26,500元。圖 / Gianvito Rossi提供
曾為BLACKPINK Jisoo與Jennifer Laurencet穿著的Ribbon Uptown繫帶高跟鞋黑色款，39,200元。圖 / Gianvito Rossi提供
曾為BLACKPINK Jisoo與Jennifer Laurencet穿著的Ribbon Uptown繫帶高跟鞋黑色款，39,200元。圖 / Gianvito Rossi提供
義大利高級鞋履品牌Gianvito Rossi，今日於麗晶精品品牌專賣店帶來2022秋冬全系列商品推薦。圖 / Gianvito Rossi提供
義大利高級鞋履品牌Gianvito Rossi，今日於麗晶精品品牌專賣店帶來2022秋冬全系列商品推薦。圖 / Gianvito Rossi提供

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