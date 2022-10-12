聽新聞
test
0:00 / 0:00
八月堂「萬聖節可頌買5送1」！創盛號「菠蘿羅宋」省20
萬聖節即將到來，「八月堂」因應佳節氣息，推出全新造型可頌「搗蛋小幽靈」，另還有神鬼木乃伊、大眼八腳怪再度登場。10月14日起，還可享「買5送1」的限時優惠。「創盛號」則是推出「菠蘿羅宋」，並有嘗鮮優惠價。
八月堂今年萬聖節新推出的「搗蛋小幽靈」，將酥脆可頌包覆著軟嫩的大福皮，化身成為搗蛋的小精靈，內餡則是甘甜的紅豆牛奶餡，每顆55元。再度登場的「神鬼木乃伊」將可頌變為討喜的繃帶木乃伊，讓蜂巢可頌與檸檬糖霜相互搭配，帶來清爽的滋味。「大眼八腳怪」則是將酥脆蜂巢可頌搭配黑巧克力，創作出八腳造型與詭異大眼，有著香濃的巧克力風味，均為55元。為慶祝新品上市，10月14日至11月6日期間，萬聖節限定商品可享「買5送1」優惠（價低者贈，不與門市其他優惠並用）
主打羅宋麵包的「創盛號」，本次推出「菠蘿羅宋」，融合羅宋與菠蘿麵包製作手法，一次就能品嚐到菠蘿酥皮與羅宋的鬆軟，還有著濃郁的奶香，當早餐或下午茶都合適，每顆119元。10月13日至10月31日期間，限時嘗鮮價99元。另外創盛號」新莊幸福門市也重新改裝開幕，帶來全新的面貌，11月也將再進駐桃園大江購物中心、花蓮車站，更方便各地民眾購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言