八月堂「萬聖節可頌買5送1」！創盛號「菠蘿羅宋」省20

萬聖節即將到來，「八月堂」因應佳節氣息，推出全新造型可頌「搗蛋小幽靈」，另還有神鬼木乃伊、大眼八腳怪再度登場。10月14日起，還可享「買5送1」的限時優惠。「創盛號」則是推出「菠蘿羅宋」，並有嘗鮮優惠價。

八月堂今年萬聖節新推出的「搗蛋小幽靈」，將酥脆可頌包覆著軟嫩的大福皮，化身成為搗蛋的小精靈，內餡則是甘甜的紅豆牛奶餡，每顆55元。再度登場的「神鬼木乃伊」將可頌變為討喜的繃帶木乃伊，讓蜂巢可頌與檸檬糖霜相互搭配，帶來清爽的滋味。「大眼八腳怪」則是將酥脆蜂巢可頌搭配黑巧克力，創作出八腳造型與詭異大眼，有著香濃的巧克力風味，均為55元。為慶祝新品上市，10月14日至11月6日期間，萬聖節限定商品可享「買5送1」優惠（價低者贈，不與門市其他優惠並用）