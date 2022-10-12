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台北101年度熊正式出道 萬聖節賣萌出動陪玩全場域

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101周年慶年度熊，正式變成台北101吉祥物「熊歡歡與熊樂樂」明星熊。圖／台北101提供
台北101周年慶年度熊，正式變成台北101吉祥物「熊歡歡與熊樂樂」明星熊。圖／台北101提供

每年台北101周年慶最搶手的年度熊，正式變成台北101吉祥物「熊歡歡與熊樂樂」明星熊，與另一組台北101 IP「Damper Baby」組隊創造萌商機。台北101周年慶後迎接萬聖節檔期，加上適逢10月13日起國境開放，台北101首次擴大全館舉辦明星IP活動，推出搗蛋明星大遊行，從B1一路玩到101樓，相關活動從萬聖節一直嗨到耶誕節與跨年。

台北101明星熊與Damper Baby將參與台北101 10月至12月活動，台北101萬聖節系列活動，與安東尼餐廳合作推出「萬聖節搗蛋大餐套票」，價值3,500元的套票，內含兩張大人觀景台門票，最多可帶4位小朋友，以及大安東尼的限定萬聖節搗蛋大餐，包括搞怪倫巴底豬腳、魔法奶油培根蛋黃細圓麵以及雲朵冰淇淋等。

Damper Baby以及101明星熊即日起至11月30日每周六日下午2點與4點，將於台北101觀景台雲端秘境花園區現身，近距離與粉絲們互動玩耍、唱歌跳舞。

101明星熊與Damper Baby萬聖節將大變身成搗蛋明星，即日起至11月30日每周六日不定時出沒在購物中心以及觀景台各處，民眾只要捕捉到穿戴著萬聖節南瓜造型的101吉祥物，並且留下合影紀錄、完成活動任務，即可得到「101好友禮」。

小朋友最期待的萬聖節Trick or treat的變裝討糖活動了，台北101將於10月28日至10月30日三天，由101明星熊與Damper Baby領軍帶隊、垂直搗蛋，從B1一路討糖到89樓觀景台。活動時長1.5小時，並結合觀景台小朋友場域導覽行程。每日三梯次，線上預購票1,200元，一位大人可帶兩位小朋友。

另外，10月20日至11月30日於89樓台北101觀景台面北側，台北101與格林文化合作一同打造「小怪物們的書屋」，展售來自各國以怪物、怪獸、動物王國等主題的世界繪本與童書。

台北101觀景台又有新空間，台北101特別於南面打造「彩虹霓虹區」，將觀景台的經典窗框以七彩的霓虹燈妝點。針對上班族，台北101自10月起也推出「夜間限定星光票」，與人氣咖啡店kafeD合作，打造星光票限定飲品「落日可可」，星光票每人680元，即日起至11月30日每周一至周五18:00～21:00夜間限定使用，購票能至89樓以及101樓俯瞰台北夜晚，並享用kafeD的「落日可可」。

同時，10月20日至11月13日台北101聯合18家以上銀行信用卡，推出國際精品、流行美妝、餐飲伴手禮單筆買萬送千、買5萬送5千的10%單次回饋。

台北101明星熊與另一組台北101 IP「Damper Baby」將組隊創造萌商機。圖／台北101提供
台北101明星熊與另一組台北101 IP「Damper Baby」將組隊創造萌商機。圖／台北101提供
台北101觀景台打造全新空間「彩虹霓虹區」。圖／台北101提供
台北101觀景台打造全新空間「彩虹霓虹區」。圖／台北101提供
台北101萬聖節系列活動，與安東尼餐廳合作推出「萬聖節搗蛋大餐套票」。圖／台北101提供
台北101萬聖節系列活動，與安東尼餐廳合作推出「萬聖節搗蛋大餐套票」。圖／台北101提供

台北101 萬聖節 周年慶

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